Три партії демократичної коаліції, які формують уряд Дональда Туска спільно набрала понад 50% голосів. Поляки обирали із 47 тисяч депутатів місцевих рівнів, а також майже 2,5 тисяч війтів, бургомістрів та мерів міс.
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Результати місцевих виборів
Найбільшу кількість голосів отримала націоналістична партія "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.
Окрім того, чинний мер Рафал Тшасковський від "Громадянської платформи" претендує на переобрання уже в першому турі.
На місцевих виборах перемагає "Право і Справедливість", яка набрала 33,7%.
"Громадянська коаліція" опинилась на другому місці із 31,9% підтримки, проте партія на чолі з Дональдом Туском покращила свій результат порівняно з 2018 роком та набрала 27%.
Партія "Третій шлях", яка входить до урядової коаліції, посіла третє місце з підтримкою 13,5%. Це менше, ніж прогнозували попередні опитування, але більше, ніж у 2018 році.
Ультраправа "Конфедерація" набрала 7,5%, випередивши "Лівицю" (ще одну коаліційну партію), яка отримала лише 6,8%.
Ймовірно, без другого туру виборів обійдуться у Варшаві, Гданську та Катовіце. Чинні мери отримують тут понад 50% голосів.
Однак екзит-пол Ipsos свідчить, що другий тур відбудеться в Кракові, Вроцлаві та Жешуві.
Результати виборів минулого року
- "Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року і включає президента Анджея Дуду, – 36,8% (200 мандатів);
- Найбільша опозиційна сила "Громадянська коаліція" на чолі з експрем'єр-міністром Польщі та євродепутатом Дональдом Туском – 31,6% (163);
- "Третій шлях" – 13,0% (55);
- "Лівиця" – 8,6% (30);
- Права радикальна "Конфедерація" – 6,2% (12).