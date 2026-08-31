Об этом сообщает yle.
Сколько лет он проведет за решеткой?
Суд также отклонил одно из четырех обвинений. Петровский обжаловал приговор Окружного суда Хельсинки, который в марте 2025 года признал его виновным в 4 военных преступлениях и приговорил к пожизненному заключению.
Апелляционный суд пришел к выводу, что имеющиеся доказательства не позволяют с достаточной уверенностью утверждать, что Петровский лично застрелил раненых украинских военных или был главным ответственным за это. В то же время суд признал, что он, по крайней мере, частично ответственен за происшествия как их участник.
Также суд не признал отдельным военным преступлением эпизод с вырезанным на щеке украинского военнослужащего символом группировки "Русич". По мнению суда, характер ранения не соответствовал критериям тяжких физических или моральных страданий, необходимых для такой квалификации.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В итоге Петровского признали виновным в совершении трех военных преступлений и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Яна Петровского задержали в Финляндии в 2023 году при попытке въезда в страну. Ранее Финляндия отказалась экстрадировать его в Украину, сославшись на условия содержания в тюрьмах.
Напомним, Ян Петровский, известный также под именем Воислав Торден и позывным "Славянин", – один из командиров российской диверсионно-штурмовой разведывательной группировки "Русич". Эта неонацистская группировка воюет против Украины с 2014 года и связана с ЧВК "Вагнера".
В 2014 году Петровский участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских сил. Согласно материалам финского суда, он был причастен к атаке на украинское подразделение в Луганской области в сентябре 2014 года. В ходе этой атаки погибли 22 украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.
Петровского также обвиняли в жестоком обращении с украинскими военными: согласно материалам дела, бойцы "Русича" пытали раненых, отрезали им уши и добивали выстрелами в голову. В одном из известных эпизодов на лице еще живого украинского военного бойцы группировки вырезали символ "Русича" – коловрат, после чего его убили.