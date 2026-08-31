Об этом сообщает yle.

Сколько лет он проведет за решеткой?

Суд также отклонил одно из четырех обвинений. Петровский обжаловал приговор Окружного суда Хельсинки, который в марте 2025 года признал его виновным в 4 военных преступлениях и приговорил к пожизненному заключению.

Апелляционный суд пришел к выводу, что имеющиеся доказательства не позволяют с достаточной уверенностью утверждать, что Петровский лично застрелил раненых украинских военных или был главным ответственным за это. В то же время суд признал, что он, по крайней мере, частично ответственен за происшествия как их участник.

Также суд не признал отдельным военным преступлением эпизод с вырезанным на щеке украинского военнослужащего символом группировки "Русич". По мнению суда, характер ранения не соответствовал критериям тяжких физических или моральных страданий, необходимых для такой квалификации.

В итоге Петровского признали виновным в совершении трех военных преступлений и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Яна Петровского задержали в Финляндии в 2023 году при попытке въезда в страну. Ранее Финляндия отказалась экстрадировать его в Украину, сославшись на условия содержания в тюрьмах.

Напомним, Ян Петровский, известный также под именем Воислав Торден и позывным "Славянин", – один из командиров российской диверсионно-штурмовой разведывательной группировки "Русич". Эта неонацистская группировка воюет против Украины с 2014 года и связана с ЧВК "Вагнера".

В 2014 году Петровский участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских сил. Согласно материалам финского суда, он был причастен к атаке на украинское подразделение в Луганской области в сентябре 2014 года. В ходе этой атаки погибли 22 украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Петровского также обвиняли в жестоком обращении с украинскими военными: согласно материалам дела, бойцы "Русича" пытали раненых, отрезали им уши и добивали выстрелами в голову. В одном из известных эпизодов на лице еще живого украинского военного бойцы группировки вырезали символ "Русича" – коловрат, после чего его убили.