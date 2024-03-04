Самый разыскиваемый мошенник Европы: спецслужбы России сделали из Марсалека "священника", чтобы спрятать

Ян Марсалек – самый разыскиваемый финансовый преступник в Европе. И, как выяснили расследователи, спецслужбы России помогли ему скрыться от правоохранителей. Причем в образе священника.

Как отмечают в расследовании, Ян Марсалек, операционный директор платежной компании Wirecard, бесследно исчез в июне 2020 года. Причем сделал это, прихватив с собой несколько миллиардов долларов.

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Завербовала блондинка, а россияне спрятали от правоохранителей

Через месяц The Insider и Bellingcat смогли доказать, что мошенник скрывается или в России, или в Беларуси. Более того, у него есть давние связи со спецслужбами страны-агрессора.

Теперь же расследователи The Insider поделились новыми подробностями. Они касаются того, как Марсалека завербовали, а затем прятали в России под видом священника.

Завербовала Марсалека его тогдашняя девушка – российская модель Наталья Злобина. Во время своего дня рождения она познакомила своего спутника со своим знакомым, которого представила так: "Это Стас, генерал ГРУ".

Интересно, что в официальной биографии Станислав Петлинский (или Борис Грин) – отнюдь не из ГРУ, а из Администрации президента. Себя он называет "советником по безопасности". Правда, во время войны в Чечне он был командиром подразделения спецназа ГРУ и с тех пор изрядно вовлечен в деятельность российской военной разведки.

Сама Злобина, сыгравшая ключевую роль в вербовке Марсалека, неоднократно помогала Петлинскому. Она способствовала "установлению контакта" с лицами, в которых заинтересованы российские спецслужбы. Расследователи The Insider обнаружили по меньшей мере один подобный случай.

Вернемся к бегству Марсалека. Компания Wirecard AG 25 июня 2020 года объявила о своем банкротстве. Связано это было с тем, что с ее счетов исчезли почти 2 миллиарда евро. Правда, существует подозрение, что этих средств на счету никогда и не было.

По стечению обстоятельств – на самом деле нет – за несколько дней до того исчезает Марсалек. Частный самолет для него организует один из деловых партнеров Петлинского. Также бывший агент Вайс организует пару пилотов, которым можно доверять. Интересно, что Марсалек, чтобы запутать следы, подкупает чиновников иммиграционной службы Филиппин. Это он делает, чтобы они сделали запись о якобы прибытии в страну Марсалека.

Но самолет с Марсалеком приземлился не на Филиппинах, а в Беларуси в ночь на 20 июня. После этого он на автомобиле отправился в направлении Москвы. Соответствующий трансфер ему организовал чиновник, который занимался отношениями между Россией и Ливией.

Использовал несколько различных паспортов

А уже через несколько недель Марсалеку выдали новый паспорт. Согласно документу, его его будут звать Константин Баязов. Расследователи заметили, что человек с таким же именем и датой, которые указаны в новом паспорте, действительно существует. Правда, говорится о священнике, который в Липецкой области служит в небольшой церкви. Причем фотографию Марсалека вклеили в паспортный файл Баязова. Сделали это потому, что мужчины имеют определенное внешнее сходство. В частности после того, как Марсалек отпустил бороду.



Марсалек сверху справа в паспортном файле Баязова / Фото The Insider

Расследователи стремились взять комментарий у Баязова. В ответ на это он заявил: "Вы же понимаете, что я не могу об этом говорить".



А вот и сам Константин Баязов / Фото The Insider

Уже 5 сентября помощница Петлинского и сотрудница ФСБ Евгения Курочкина новые документы Марсалека забрала в Москве. Она арендовала микроавтобус и вместе с его вещами поехала на полуостров Крым. Сам миллиардер улетел на частном самолете. Об этом свидетельствуют данные о местонахождении ее мобильного телефона.



Паспорт Константина Баязова / Фото The Insider

А уже вечером 8 сентября мобильный телефон Курочкиной подключился к сети в Севастополе. А утром 9 сентября группа заказала несколько такси и отправилась на юг Крыма, где поселилась в одном из гостинных домов. Именно там Марсалек во время регистрации засветил свой новый паспорт, выданный на имя Баязова.

Интересно, что позже Марсалек уже засветился в Москве. Причем в двух других личностях. Александра Шмидта, которую он уже использовал ранее. А также Виталия Малина. Говорится тоже о священнике, но из Владимира. Последний заявлял, что не знал, что кто-то пользуется его паспортными данными. Мужчина заявлял, что в 2020 году свой паспорт потерял и сделал себе новый.

И именно данные этого старого и утерянного паспорта Марсалек использовал, когда ездил из Москвы в Петербург на поезде. А также во время сдачи медицинских анализов. И тот факт, что результаты анализов, которые сдавали Шмидт и Малкин, похожи, также подтверждают, что этими паспортами пользовался один и тот же человек.