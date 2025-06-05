На картам Google все объекты прекрасно видны. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Яндекс" выдал российские военные объекты в Москве

Российский "Яндекс" имеет собственный сервис карт. Компания решила заблюрить на них военные объекты в Москве, но тем самым лишь выдала их местонахождение.

Теперь по размытым пятнам на карте понятно, какие здания связаны с военно-промышленным комплексом России.

При этом на картах Google эти объекты прекрасно видны.

Напомним, в ночь на 28 мая дроны ударили по технопарку "Элма" в Зеленограде под Москвой. В частности, как сообщили российские СМИ, пострадал завод микроэлектроники "Микрон" – крупнейший российский производитель микроэлектроники.

Силы обороны ночью 28 мая поразили в частности АО "Кронштадт" и завод "Радуга". "Кронштадт" специализируется на беспилотных авиационных системах. Именно там изготавливаются БпЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", а также наземные комплексы управления.

"Радуга" производит крылатые ракеты различных классов, в частности "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-земля". Среди продукции завода есть и Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми Россия терроризирует украинское население и бьет по гражданским объектам.