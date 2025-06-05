На картам Google всі об'єкти чудово видно. Про це повідомляє 24 Канал.

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"Яндекс" видав російські військові об'єкти у Москві

Російська "Яндекс" має власний сервіс карт. Компанія вирішила заблюрити на них військові об'єкти у Москві, але тим самим лише видала їх місцезнаходження.

Тепер по розмитим плямам на карті зрозуміло, які будівлі пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії.

При цьому на картах Google ці об'єкти чудово видно.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня дрони вдарили по технопарку "Елма" у Зеленограді під Москвою. Зокрема, як повідомили російські ЗМІ, постраждав завод мікроелектроніки "Мікрон" – найбільший російський виробник мікроелектроніки.

Сили оборони вночі 28 травня уразили зокрема АТ "Кронштадт" та завод "Радуга". "Кронштадт" спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Саме там виготовляються БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", а також наземні комплекси управління.

"Радуга" виготовляє крилаті ракети різних класів, зокрема "повітря-повітря", "повітря-земля" та "земля-земля". Серед продукції заводу є і Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими Росія тероризує українське населення та б'є по цивільних об’єктах.