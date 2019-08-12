Порошенко не привык к "холодной ванне", – эксклюзивное интервью с Яниной Соколовой

Автор и ведущая программ "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" дала большое интервью для сайта 24 канала – о скандальном эпизоде ​​с Натальей Мосейчук, тяжелых переговорах с Порошенко и своем экс-возлюбленном, который пропагандирует идеи "русского мира" в "ЛНР". Сегодня – вторая часть откровенной беседы.

Десять партий предлагали мне места в списках на парламентских выборах, – ошарашивает Янина Соколова посреди интервью. И добавляет: Все, кто сейчас зашел в парламент, мне предлагали. Почти все.

Она отказалась, поскольку, по ее словам, не уверена ни в одной политической силе. Но это побудило Соколову сильно задуматься над перспективами создания собственной партии – под следующие выборы.

Первую часть интервью с Яниной Соколовой читайте здесь.

Для журналистики у нее осталось 5 лет. За это время Янина планирует успеть реализовать несколько амбициозных проектов и ждет в гости Петра Порошенко, обещая поставить бывшему Президенту очень неудобные вопросы.

Захотели бы – поперли бы

"Часы, месяцы, а с некоторыми гостями – даже год переговоров". Кого вы "уламывали" так долго на "Рандеву"?

Порошенко мы довольно долго "уламывали". Но Порошенко, в отличие от Зеленского, нам четко сказал, когда он может. Единственное: должны снять в июле, но я была на Одесском кинофестивале, были съемки фильма "Я, Нина", поэтому возникли две другие даты. В одну из них был полностью забит день – мы снимали и "Вечер", и "Рандеву" заранее. На следующий день сдавали кровь, у меня было всего несколько свободных часов, но Порошенко не смог, поскольку находился во Львове.



Труднее всего расколоть тех, кто малоэмоционален и плохо говорит / Фото: May Lee

Теперь, после года переговоров, договорились на конец августа. Это очень долгожданное интервью для меня. Хочу, чтобы оно было некомфортным – исключительно с вопросами, которые беспокоят зрителей. Несмотря на то, что проект "Рандеву" я делаю на 5 канале. Кстати, за что я могу их поблагодарить – полная свобода слова и отсутствие цензуры. Огромное счастье для журналиста – работать на канале, где нет цензуры. Возможно, так происходит не со всеми коллегами, но в отношении меня цензуры нет. На что мне Саакашвили сказал:

Да, конечно. Кто же против Янины попрет.

Захотели бы – поперли бы. Найти можно различные причины, чтобы закрыть проект.

Кого из ваших гостей было труднее всего "расколоть"?

Тружнее всего расколоть тех, кто малоэмоционален и плохо говорит. Вот например на этой неделе у нас был Мирон Маркевич, известный футбольный тренер, которого мы "уламывали" около полугода. Мирон Богданович – очень крутой тренер, легендарный тренер. Его имя вошло в историю. Но он редко дает интервью, соответственно, внутренне ему было дискомфортно. Он очень тихо, вяло и неэмоционального говорит.

"Рандеву" – это формат, в котором нам нужна не сухая информация, нам нужны эмоции, реакция, мнения и, возможно, какие-то заявления. Поэтому с Маркевичем было сложно. Мне кажется, несколько моментов мы смогли вытащить, но, поверь, мой мозг работал в бешеном ритме. Постоянно искала, как к нему подступиться (Улыбается).

Анастасия Приходько – из той же оперы?

Приходько – это несложный гость из точки зрения "достучаться". Это, скорее, сложный гость с точки зрения "не спугнуть до 30-й минуты". Интервью имело все шансы завершиться еще на пятой минуте. Я понимала: для того, чтобы выдать его в эфир, мне нужно минимум 30 минут. Поэтому пришлось терпеть и дальше выстраивать эту схему интервью. Мы таки дотянули до 30-й минуты, когда она ушла.

Смотрите полное видео интервью с Яниной Соколовой:

Мосейчук для меня уже не журналист

Были ли собеседники, с которыми вы сами чувствовали дискомфорт?

Нет. У меня нет внутреннего пиетета или боязни разговора с кем-либо. Наоборот – я внутренне очень порывистая к сложным гостям. Вот Порошенко – очень сложный. Это 5-й Президент Украины, со статусом и, как я заметила, не привык к "холодной ванне", которую ему на протяжении многих лет не делали украинские журналисты. Поэтому, когда он придет на свой канал, при всем его внутреннем достоинстве, перед ним будет Янина, которая будет ставить некомфортные вопросы. Думаю, это будет непростое интервью, но я хочу его записать. Готова к непростому разговору.

Так же и с Вакарчуком. Это уже в конце у нас была история эмоционального ми-ми-ми. А так, в принципе, он ничего не сказал о своей партии. Я ниточку за ниточкой плела тот ковер. Чего мы добились, но в целом он очень мало рассказал.

Резонансный инцидент с Мосейчук. Общались ли вы после того эфира? Исчерпан ли конфликт?

Не общалась с ней и, честно говоря, не хочу. Она для меня уже не журналист. Почему? Когда ты работаешь в этой сфере, независимо от того, кем является владелец твоего канала, нужно оставаться незаангажированным и некомфортным для всех. Тот, кто создает комфортную ванну для человека, аффилированного владельцем канала, и делает это системно – не журналист. Кстати, это перевоплощение, которое произошло сногсшибательно. Она не была такой.

Плюс, если ты помнишь фрагмент, когда у микрофона был господин Рябошапка – бывший антикоррупционер, как о нем говорят, и член команды Зе. Я задала ему вопрос многокомплексный, он начал отвечать, я перебила его подвопросом. Тогда Мосейчук сказала фразу: "Это очень долго, Янина". И начала свой знаменитый спич в роли Ольги Скабеевои украинского формата.

Приятно, потому что несмотря на то, что все ресурсы, имеющие отношение к "1+1", начали писать, как Наталья Мосейчук меня "поставила на место", вся моя аудитория писала наоборот. И не только моя. Было очень много перепостов с критикой того, что произошло в эфире. Ты не забывай: там существует человек, который создает улюлюканье и аплодисменты аудитории. То есть редактор, который поднимает руку – и все должны аплодировать. Когда она начала спич с этими нотами, редакторы подняли руки, чтобы аплодировал зал. Зевс встретился с Афродитой, чтобы сказать, что она не права.

Все это давление, шумиха – меня этим не испугать. Я сидела и довольно достойно это выслушивала. Мне просто было ее жалко. Но встречи с ней не было. Я слышала, она интервью давала на "1+1" и сказала, что это не против Янины было, а в целом – против системы. Глаза говорят, что она очень расстроена и сожалеет о своем поступке. Но мне не звонила, хотя у меня есть ее номер, а у нее – мой. Она могла бы это сделать, но ни слова не сказала. К сожалению…



Мосейчук для меня уже не журналист / Фото: May Lee

Увидела фото, где мой экс-возлюбленный – идеолог в "ЛНР"

"Через 5 лет я пойду в парламент", – сказали вы ...

Все, кто сейчас зашел в парламент, мне предлагали. Почти все. Если я пойду в парламент, то это будет через 5 лет. На этот раз я не пошла, хотя 10 партий предлагали мне места в списках. Я даже составила себе в органайзере позиции – кто что предлагал. Там есть очень забавные партии вроде господина Журавлева, который предложил мне быть в его партии. Там Олег Винник, я, Виктор Павлик ... Короче, должна была стать их волчицей. Но потом, смотрю, Винник перебежал к Поплавскому – наверное, с Журавлевым что-то не сложилось. Ну и со мной также – я отказала. Все, кто сейчас зашел в парламент, мне предлагали. Почти все.

Почему не пошла? Во-первых, мне есть чем заниматься на другом поприще. Во-вторых, я не хочу идти с тем, в ком я до конца не уверена. А в нынешнем парламенте не уверена ни в одной политической силе. Поэтому лучше создать свою команду. С осени мы начнем думать, кто это может быть. Возможно, наберем не так много голосов, но если даже 5 наших людей будут там, мы четко знаем, в каких направлениях нам следует работать.

Неужели через 5 лет вам надоест журналистика?

Нет, она не надоест. Но после того, что я пережила за последний год, очень ценю время. Ты меня сегодня видел, как я фотографировалась с огромным количеством людей, и мы пошутили: будто в мавзолее с Лениным.

Я очень ценю, что они пришли. Я очень ценю время, проведенное с ними. Каждый из них хотел что-то мне донести.

Я не знаю, что со мной будет завтра или послезавтра. Я не знаю, какие еще испытания мне пришлет небо. После пережитого я понимаю, что мы можем сидеть с тобой, хихикать, пить пиво в этом пабе, а завтра может произойти то, о чем не приснится даже в страшных снах. Надо жить быстро, эффективно для людей и получать при этом удовольствие. Счастье от любви, которая тебя окружает, – это то, ради чего стоит жить.

Поэтому журналистика мне не надоест, но я себе поставила планы на ближайшие 5 лет – что должна сделать в информационном пространстве. Надеюсь, хотя бы частично их выполню и тогда уже перейду к другой деятельности, которая также должна быть полезной.

Начиная карьеру, вы ориентировались на Россию, видели там свое профессиональное развитие. Представим ситуацию: вы таки попали туда на работу, обзавелись друзьями и деловыми контактами, построили собственный дом. И тут – война. Это была бы совсем другая Янина Соколова?

Хороший вопрос ... Я свято уверена, что мы – это наше окружение. Я не знаю, как бы сложилась моя судьба, кем бы я была сейчас, если бы вышла замуж за человека (москвича, россиянина), который теперь является идеологом "русского мира" в ЛНР. Когда я увидела эти фотографии, где мой когда-то возлюбленный, когда-то друг, с которым мы всегда были на одной волне, стал идеологом в "ЛНР". Пафосно привезенным из России вместе с другими идеологами-россиянами, то поняла: небо намеренно направило мне это фото и этот сигнал, чтобы я поняла, как правильно поступила, не решив переехать в Москву. Тогда была такая перспектива.

Львиную долю времени мне было сложно даже на украинский перейти

Я родилась в русскоязычном городе, среде, ментальности. Несмотря на то, что сейчас я занимаю категорически другую позицию, львиную долю времени мне было сложно даже на украинский перейти. Я молчу о других ментальных вещах, которые сейчас меня насыщают. Замужество с мужем-львовянином, рождение детей (я очень хотела, чтобы они говорили на украинском), украинский язык, который нужен для работы, плюс – много вещей исторических.

Киев – не Запорожье. Здесь я встретила многих людей с проукраинской позицией. То окружение, которое меня воспитывало с 20 до 25 лет, сформировало во мне крепкие стволы, на которых потом нанизывалось другое. Я очень твердо занимаю эту позицию и с нее никогда не сверну. Я никого не боюсь. Мне хочется только одного: прожить как можно дольше для того, чтобы сделать то, что я себе наметила. А наметила я очень много. Я бы хотела войти в историю этой страны, как человек успевший многое сделать и изменивший жизнь людей.



Через 5 лет я пойду в парламент / Фото: May Lee

В третьей, финальной части интервью Янина Соколова расскажет о жестокой борьбе за собственную жизнь, съемки беспрецедентного фильма "Я, Нина" и трогательную дружбу с Валерием Харчишиным и Святославом Вакарчуком.