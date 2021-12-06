Янукович направил в суд иск на Раду из-за отстранения

Виктор Янукович судится против Верховной Рады. Президент-беглец пытается таким образом обжаловать свое отстранение.

Соответствующий иск зарегистрировали в Окружном админсуде Киева. Об этом в телеграме сообщила Ольга Совгиря, "слуга народа" и представительница парламента в КСУ.

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Что не так с формулировкой исковых требований

Совгиря уточнила, что дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности парламента подсудны Верховному Суду, как суду первой инстанции, но не ОАСК. Она также отметила, что в иске заявлены требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения".

Это может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований,

– объяснила нардеп.

О намерениях Януковича обжаловать отстранение от должности главы государства его пресс-секретарь Юрий Кирасир сообщил еще в ноябре. Тогда он цинично заявил, что соответствующее решение депутаты приняли "в эйфории уверенности в своей безнаказанности или страха перед неистовыми вооруженными радикалами".

Кто будет рассматривать дело

На сайте ОАСК указано, что административный иск от Януковича поступил к ним еще 29 ноября. Рассматривать это дело будет судья Игорь Качур . Именно он играл одну из ключевых ролей в скандале с пленками Павла Вовка.

. Именно он играл одну из ключевых ролей в скандале с пленками Павла Вовка. Кроме этого, в 2004 году Качур был членом ЦИК, которая объявила Януковича победителем выборов. Позже действующий судья был заместителем министра промышленной политики в правительстве будущего беглеца.

В июне адвокаты Януковича подали жалобу в Киевский апелляционный суд. Все из-за начала специального расследования по делу о захвате власти. Впрочем, они получили там отказ.

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