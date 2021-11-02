Янукович против Украины: суд в Страсбурге начал рассматривать жалобу экс-президента

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение иска Виктора Януковича. Беглый экс-президент жалуется на предвзятое отношение правоохранительных органов и судов в Украине.

В распоряжении СМИ есть сообщение суда по поводу процесса, обнародованное 2 ноября 2021 года.

К теме Суд заочно арестовал сына Януковича

ЕСПЧ обратился за разъяснениями к правительству Украины

Жалобу Янукович подал еще в октябре 2015 году, рассмотрение начали лишь осенью 2021 года. Тогда ЕСПЧ обратился к украинскому правительству – за официальным объяснением обстоятельств дела.

Янукович жалуется, что его кортеж обстреляли

Отметим, что бывший глава государства Украины жалуется на расследование правоохранительными органами так называемых "покушений" на него. Речь идет о событиях после 21 февраля 2014 года.

Тогда "неизвестные лица" пробовали задержать его кортеж, который направлялся в направлении Харькова.

Кортеж проехал 5 блокпостов.

На первых трех автомобили пробовали остановить.

На двух последних якобы обстреляли.

Также, когда кортеж двигался уже в направлении Крыма, то машины обстреляли неподалеку от Умани.

При этом самого Януковича в машинах не было.

Экс-президент считает, что дела против него – предвзятые

Еще одна причина жалобы – расследование дел против Януковича в Украине вроде бы слишком долго длится. Поскольку процесс длился заочно, то он считает беглец, был "предвзятым и не независимым".

Читайте также Легитимный обратился к украинцам: почему Янукович хочет, но не может вернуться

Антикорсуд заочно арестовал Януковича

Отметим, что в начале октября Антикоррупционный суд заочно арестовал Виктора Януковича. При задержании экс-президента должны течение 48 часов доставить в суд, чтобы избрать меру пресечения.