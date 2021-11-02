Янукович против Украины: суд в Страсбурге начал рассматривать жалобу экс-президента
Источник:"Европейская правда"
Европейский суд по правам человека начал рассмотрение иска Виктора Януковича. Беглый экс-президент жалуется на предвзятое отношение правоохранительных органов и судов в Украине.
В распоряжении СМИ есть сообщение суда по поводу процесса, обнародованное 2 ноября 2021 года.
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ЕСПЧ обратился за разъяснениями к правительству Украины
Жалобу Янукович подал еще в октябре 2015 году, рассмотрение начали лишь осенью 2021 года. Тогда ЕСПЧ обратился к украинскому правительству – за официальным объяснением обстоятельств дела.
Янукович жалуется, что его кортеж обстреляли
Отметим, что бывший глава государства Украины жалуется на расследование правоохранительными органами так называемых "покушений" на него. Речь идет о событиях после 21 февраля 2014 года.
- Тогда "неизвестные лица" пробовали задержать его кортеж, который направлялся в направлении Харькова.
- Кортеж проехал 5 блокпостов.
- На первых трех автомобили пробовали остановить.
- На двух последних якобы обстреляли.
- Также, когда кортеж двигался уже в направлении Крыма, то машины обстреляли неподалеку от Умани.
- При этом самого Януковича в машинах не было.
Экс-президент считает, что дела против него – предвзятые
Еще одна причина жалобы – расследование дел против Януковича в Украине вроде бы слишком долго длится. Поскольку процесс длился заочно, то он считает беглец, был "предвзятым и не независимым".
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Антикорсуд заочно арестовал Януковича
Отметим, что в начале октября Антикоррупционный суд заочно арестовал Виктора Януковича. При задержании экс-президента должны течение 48 часов доставить в суд, чтобы избрать меру пресечения.