Утім цього разу президент-втікач не став давати ні пресконференцію, ні інтерв'ю, а вирішив підкорювати соціальні мережі. Може колись і до тік-тока дійде, але зараз поки пост у фейсбуці написав. На 10 310 знаків, і присвятив він їх 30 річниці Незалежності України, але чомусь російською.

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Соромно пане колишній президенте, навіть Путін свої статті українською вже пише, щоби бути ближчим, так би мовити, до українського народу. А ви за 18 років при державній посаді так і не змогли вивчити нашу солов'їну.

Давайте все ж розглянемо той лист нащадкам, бо якщо Янукович вирішив вибачитися перед українським народом за весь той біль, який він завдав йому, за розстріли на Майдані, за розкрадену казну, за окупацію українських територій Росією, то може тут і дійсно і не важливо якою мовою він це робить.



Навіть Путін написав українською, а Янукович – ні / Фото "Радіо Свобода"

Що Янукович написав у своєму листі

Однак ні, які там можуть бути вибачення, якщо політика України залежить від американо-російських відносин – і це була перша цитата з листа Януковича. "Україна з 2014 року перебуває під зовнішнім управлінням". Він додав, що завдяки тому, що до 2014 року Київ співпрацював з Москвою, у нас була стабільність.

Так само і ми тепер можемо сказати, що в нас може і нема, а от у вас є. Починаючи з того ж таки 2014 року у вашому житті все здається доволі стабільно, ви стабільно живете за межами Україні, вас стабільно не впускають до Європи, і ви стабільно не сунете свого носа не у свої справи, і стабільно не витрачаєте наші гроші. Як то кажуть – за що боролися.

Прекрасна стабільність за співпрацю з Москвою, чи не так, Віктор Федорович?

Але Янукович не був би Януковичем, якби не почав виправдовуватися. Написав, що його перебування при владі на посаді губернатора, прем'єра, а в згодом – на посаді глави держави, випало на дуже непростий період.

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Скаржиться Янукович, який зараз проживає в Росії, котра напала на Україну, після того, як його звідси здуло вітром. Та що при Януковичу "точно було" – це свобода слова. А ще він зазначив, що в умовах політичної невизначеності він "забезпечив повну свободу слова, навіть тоді, коли ця свобода посягала на державність".

Янукович заговорив про "свободу слова"

У 2012 році на ІС-TV почав працювати той самий Дмитрій Киселев, зі своїми проросійськими поглядами і темниками Москви. Медіахолдинги викупила сім'я Януковича, а у 2014 році "свобода слова" взагалі досягає свого апогею.

16 січня Рада підняттям рук голосує за диктаторські закони. Якби вони, ці закони, набрали чинності, то свобода слова в Україні померла би на завжди. Влада могла би абсолютно спокійно саджати будь-якого журналіста, чия риторика їй би не подобалась. Закривати "неправильні" редакції і вирішувати, що саме правда, а що – наклеп на правителя.

"Підгорає" у таких умовах точно би не існувало. Але не це Янукович вважає головною помилкою, яку він допустив під час своєї політичної кар'єри, а "відмову від добросусідства з Росією".

"До 2014 року у нас були розбіжності з Росією, але ми вирішували їх шляхом переговорів, взаємних поступок. Часто це були компроміси, які вимагали від сторін прояв неабиякої політичної волі, готовність пояснювати громадянам своїх країн, чому їх керівники вчинили так, а не інакше", – написав президент-втікач.



Янукович: "До 2014 у нас були розбіжності з Росією" / Фото АР

От так і згадую з теплотою на серці захмарні тарифи на блакитне паливо, яке для нас вибила пані Ю. І які ми змогли оскаржити лише у 2017 році у Стокгольмському арбітражі. Ті контракти, за якими флот Росії опинився в Криму, що по факту стало причиною його окупації. І те, як Янукович вийшов пояснювати усім нам, чого він не може підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

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Продовжуючи російський наратив, він укотре сказав, що саме Майдан призвів до війни на сході та окупації на півдні. А наостанок Янукович обурився політикою, яка утверджує в Україні українську мову, та називає це "утиском російськомовного населення".

Чому Янукович втік у Росію

Тут навіть вигадувати нічого нового не буду, просто процитую президента валіза – вокзал – Росія. А, ви вже ж там. Водночас ви ж там не через нас, а через власні дії. Хочете нагадаю через які?

По-перше, через узурпацію влади, шляхом тиску на Конституційний Суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону 2004 року. По-друге, незаконне створення та фінансування з Держбюджету телекомунікаційної мережі спецпризначення на 220 мільйонів гривень.

По-третє, заволодіння комплексом будівель та споруд Пуща Водиця, Сухолуччя та урочища Межигір'я. Крім того, через:

отримання хабаря від друкарні "Новий Світ" під виглядом авторської винагороди;

підписання і введення у дію диктаторських законів, про які я вже згадувала сьогодні;

вказівки керівникам правоохоронних органів розганяти мирні протести під час Революції Гідності із застосування зброї, спецзасобів та техніки;

І нарешті – державна зрада, пособництво представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Якщо ви збились з рахунку – 9!

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9 справ за 4 роки при владі. Що тут скажеш. Окрім як, так лажати – треба ще повчитися. Тож підбиваючи підсумок, ви нам показали як не треба робити, а як треба ми вже розберемось самі, без вашої допомоги, якось же 8 рік поспіль справляємось. Тож не переймайтесь. У нас, без вас, все добре!