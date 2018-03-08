"Янукович - параноик": блогер рассказал о страхах экс-президента Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович во время своего правления опасался людей и всегда был окружен большим количеством охраны. Даже во время застолья экс-глава украинского государства всегда пил только свою водку.

Об этом в телеэфире рассказал блогер Кирилл Сазонов, сообщает "Обозреватель".

"Я не раз видел его (Януковича) премьером, президентом и помню его еще губернатором Донецкой области. Охраны каждый раз было все больше. Людей специально отбирали. Даже для того, чтобы позвонить на прямую линию кандидату в президенты, специально отбирали только проверенных партийцев. Я их по голосам узнавал!", — рассказал блогер.

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Сазонов отметил, что иногда такие меры находились на грани с паранойей.

С людьми Янукович не общается никогда. Только в узком кругу. Но он параноик. Даже когда он выпивает с особо приближенными, ему охранники наливают отдельную водку с отдельной бутылки. Он очень боится людей,

— рассказал блогер.

При этом Сазонов отметил, что не стоит серьезно воспринимать слова Януковича на пресс-конференции в Москве о разговорах с крымчанами во время бегства в Россию весной 2014 года.

"Поверить в то, что он убегает от "страшного" Авакова, "кровавого пастора" Турчинова и останавливается в Крыму поговорить с людьми, чтобы услышать их беспокойство, ну, это в порядке бреда", — убежден блогер.

Напомним, 2 марта на пресс-конференции Виктор Янукович рассказал, что накануне аннексии Крыма он находился на полуострове и лично общался с местными жителями, которые якобы заявили о "большой тревоге за свою безопасность и желании найти защиту в России".