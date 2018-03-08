"Янукович – параноїк": блогер розповів про страхи екс-президента України

Екс-президент України Віктор Янукович під час свого правління побоювався людей та завжди був оточений великою кількістю охорони. Навіть під час застілля екс-глава Української держави завжди пив лише свою горілку.

Про це в телеефірі розповів блогер Кирило Сазонов, повідомляє "Обозреватель".

"Я не раз бачив його (Януковича) прем'єром, президентом і пам'ятаю його ще губернатором Донецької області. Охорони щоразу було дедалі більше. Людей спеціально відбирали. Навіть для того, щоб зателефонувати на пряму лінію кандидату в президенти, спеціально відбирали тільки перевірених партійців. Я їх по голосах впізнавав!", – розповів блогер.

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Сазонов зазначив, що іноді такі заходи перебували на межі з параноєю.

З людьми Янукович не спілкується ніколи. Тільки у вузькому колі. Але він параноїк. Навіть коли він випиває з особливо наближеними, йому охоронці наливають окрему горілку з окремої пляшки. Він дуже боїться людей,

– розповів блогер.

При цьому Сазонов зазначив, що не варто серйозно сприймати слова Януковича на прес-конференції в Москві про розмови з кримчанами під час втечі до Росії навесні 2014 року.

"Повірити в те, що він тікає від "страшного" Авакова,"кривавого пастора" Турчинова і зупиняється у Криму поговорити з людьми, щоб почути їхнє занепокоєння, ну, це в порядку маячні", – висловив переконання блогер.

Нагадаємо, 2 березня на прес-конференції Віктор Янукович розповів, що напередодні анексії Криму він перебував на півострові та особисто спілкувався з місцевими жителями, які нібито заявили про "велику тривогу за свою безпеку і бажання знайти захист у Росії".