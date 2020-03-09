05:40
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      Янукович – внук Брежнева: российский политолог рассказал курьезную басню о беглом президенте

      - Читати новину українською

      Российский политолог Станислав Белковский рассказал, что в России существует басня, будто експрезидент Украины Виктор Янукович – внебрачный внук экс-головы Советского Союза Леонида Брежнева. Их обоих якобы связывает космонавт Георгий Береговой.

      Самого же советского космонавта называют внебрачным сыном Брежнева, рассказал Белковский в интервью изданию "Гордон".

      Интересно Портнов vs волонтеры: резонансные "разоблачения" от пособника Януковича

      Байка основывается на том, что когда Янукович сидел в советской тюрьме, за него вступился космонавт Береговой. Поэтому стало интересно, почему космонавт проявляет интерес к судьбе никому неизвестного тогда Виктора Януковича,
      – рассказывает политолог.

      Именно так и завязалась эта байка, которая, как видим, до сих пор популярна. Тогда стали говорить, что Янукович – внебрачный сын Берегового. Самого же космонавта еще раньше называли внебрачным сыном Брежнева.

      "Так Янукович и вышел внебрачным внуком генсека ЦК КПСС", – пояснил Станислав Белковский, подчеркнув, что скорее всего эта байка является полной ерундой.

      Янукович, Брежнев, Береговой: что общего между ними тремя

      Виктор Янукович – президент Украины в 2010-2014 годах, премьер-министр в 2002-2005 и 2006-2007 годах. После Революции Достоинства скрывается в России.

      Леонид Брежнев – советский политический деятель украинского происхождения. Фактический глава Советского Союза в период 1964-1982 годов (на 44 года старше Януковича).

      Георгий Береговой – летчик космонавт, дважды герой Советского Союза. В течение трех созывов также был депутатом Верховного Совета СССР (на 15 лет моложе Брежнева, но на 29 старше Януковича).

      Фактически, у них троих из общего только украинское происхождение: Брежнев родился на Днепропетровщине, Береговой на Полтавщине, а Янукович – на Донбассе. 

      В бензовоза в Сирии отказали тормоза, жертвами стали 99 человек: фото
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Виктор Янукович История СССР Станислав Белковский Курьезные новости Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      8 марта , 22:30 Главные новости 8 марта: Марши за права женщин, оккупанты запустили электричку из Крыма
      Ірина Вихрущ
      8 марта , 20:00 Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 марта
      Северин Трач
      8 марта , 19:30 Коронавирус в Украине – чего ждать, реакция на новые правила пересечения границы с РФ – видео
      Катерина Козачинська
      8 марта , 19:00 Сорос меценат или демон?
      Олекса Коба
      8 марта , 18:00 Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук