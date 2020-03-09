Янукович – внук Брежнева: российский политолог рассказал курьезную басню о беглом президенте

Российский политолог Станислав Белковский рассказал, что в России существует басня, будто експрезидент Украины Виктор Янукович – внебрачный внук экс-головы Советского Союза Леонида Брежнева. Их обоих якобы связывает космонавт Георгий Береговой.

Самого же советского космонавта называют внебрачным сыном Брежнева, рассказал Белковский в интервью изданию " Гордон ".

Интересно Портнов vs волонтеры: резонансные "разоблачения" от пособника Януковича

Байка основывается на том, что когда Янукович сидел в советской тюрьме, за него вступился космонавт Береговой. Поэтому стало интересно, почему космонавт проявляет интерес к судьбе никому неизвестного тогда Виктора Януковича,

– рассказывает политолог.

Именно так и завязалась эта байка, которая, как видим, до сих пор популярна. Тогда стали говорить, что Янукович – внебрачный сын Берегового. Самого же космонавта еще раньше называли внебрачным сыном Брежнева.

"Так Янукович и вышел внебрачным внуком генсека ЦК КПСС", – пояснил Станислав Белковский, подчеркнув, что скорее всего эта байка является полной ерундой.

Янукович, Брежнев, Береговой: что общего между ними тремя

Виктор Янукович – президент Украины в 2010-2014 годах, премьер-министр в 2002-2005 и 2006-2007 годах. После Революции Достоинства скрывается в России.

Леонид Брежнев – советский политический деятель украинского происхождения. Фактический глава Советского Союза в период 1964-1982 годов (на 44 года старше Януковича).

Георгий Береговой – летчик космонавт, дважды герой Советского Союза. В течение трех созывов также был депутатом Верховного Совета СССР (на 15 лет моложе Брежнева, но на 29 старше Януковича).