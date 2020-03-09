Янукович – онук Брежнєва: російський політолог розповів курйозну байку про президента-втікача

Російський політолог Станіслав Бєлковський розповів, що у Росії існує байка, буцімто експрезидент України Віктор Янукович – позашлюбний онук ексочільника Радянського Союзу Леоніда Брежнєва. Їх обох буцімто пов'язує космонавт Георгій Береговий.

Самого ж радянського космонавта називають позашлюбним сином Брежнєва, розповів Бєлковський в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Байка ґрунтується на тому, що коли Янукович сидів у радянській в'язниці, за нього заступився космонавт Береговий. Тож стало цікаво, чому космонавт виявляє інтерес до долі нікому невідомого тоді Віктора Януковича,

– розповідає політолог.

Саме так і зав'язалася ця байка, яка, як бачимо, і досі популярна. Тоді почали говорити, що Янукович – позашлюбний син Берегового. Самого ж космонавта ще раніше називали позашлюбним сином Брежнєва.

"Так Янукович і вийшов позашлюбним онуком генсека ЦК КПРС", – пояснив Станіслав Бєлковський, підкресливши, що найімовірніше ця байка є повною нісенітницею.

Янукович, Брежнєв, Береговий: що спільного між ними трьома

Віктор Янукович – президент України у 2010-2014 роках, прем'єр-міністр у 2002-2005 і 2006-2007 роках. Після Революції Гідності переховується у Росії.

Леонід Брежнєв – радянський політичний діяч українського походження. Фактичний голова Радянського Союзу у період 1964-1982 років (на 44 роки старший від Януковича).

Георгій Береговий – льотчик космонавт, двічі герой Радянського Союзу. Протягом трьох скликань також був депутатом Верховної Ради СРСР (на 15 років молодший від Брежнєва, але на 29 старший від Януковича).

Фактично, їх трьох поєднює лише українське походження: Брежнєв народився на Дніпропетровщині, Береговий на Полтавщині, а Янукович – на Донбасі.