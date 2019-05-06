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      Янукович попросил лишить лицензии его бывшего адвоката

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      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / radiosvoboda.org

      В Окружной административный суд Киева поступил иск от президента-беглеца Виктора Януковича.

      В нем он просит лишить статуса адвоката его государственного защитника Ивана Ангелина, сообщили в пресс-службе судебного учреждения.

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      Напомним, в сентябре 2018 года Ангелина лишили права на занятие адвокатской деятельностью за то, что "он предал принципы адвокатуры, нарушил клятву адвоката". По словам члена Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Игоря Федоренко, тот не работал в интересах Януковича и способствовал получению прокуратурой решения против клиента.

      Однако уже 29 марта 2019 года ВКДКА вернула Ангелину лицензию адвоката. Именно это решение в своем иске оспаривает Виктор Янукович. Пока изучают материалы иска в суде и решают, открывать ли производство по делу.

      Отметим, что в конце апреля стало известно, что Янукович хочет вернуться в Украину, а его юристы активно над этим работают. Однако, по словам его защитников, победа Зеленского на президентских выборах никак не связана с этим желанием экс-президента.

      Какой приговор получил Янукович в Украине? 24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.

      Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина ввести войска РФ для "восстановления законности" в Украине.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Янукович
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