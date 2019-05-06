Какие подарки получали президенты Украины: фото и видео

Золотая буца и ковер с портретами глав государств. Такие подарки в свое время получил второй Президент Украины Леонид Кучма, который основал фонд, где теперь хранят дары всех украинских гарантов. Журналисты 24 канала выяснили, что же дарят первым лицам государства.

За пять лет каденции у каждого из президентов состоялись тысячи встреч и зарубежных визитов, где на память они часто получают подарки. Их хранят в зале библиотеки Вернадского.

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В 1996 году Леонид Кучма учредил Фонд Президентов Украины, куда начал передавать свои подарки. То же самое делает и каждый следующий. Всего в музейной коллекции экспонатов почти две тысячи.

Как правило, первый подарок, который получает новоизбранный президент – булава, которая является символом президентской власти. Таких в коллекции насчитывается 12 штук. Каждый президент Украины получал ее в подарок, да еще и не одну.



Символ президентской власти

Много подарков президент привозит из заграничных командировок. Например, у Кучмы – Конституция Испании, у Порошенко – фотография украинской семьи переселенцев в Квебеке, а у Януковича – китайская ваза.

Техника изготовления называется "хуаняу" – это птицы и цветы. Мы начали исследовать, что именно означают эти символы. Розовый цвет – это признак дружбы и любви. То есть она нам была подарена в знак дружбы и любви между странами,

– пояснила ведущий библиотекарь Оксана Бойко.



Китайская ваза, которая была подарена Януковичу

За то, что Кучма много внимания уделял развитию ракетно-космического строения, ему дарили даже галстуки с логотипом Конструкторского Бюро "Южное" и макет искусственного спутника. А Порошенко макет танка Т-72б.



Макет танка Т-72б

Это подарок Порошенко от ГП "Львовского бронетанкового завода". Это первый завод, который начал ремонтировать технику и отправлять в АТО,

– добавила Оксана Бойко.

Леонид Кучма получил от футбольного клуба "Динамо" золотую буцу, которую обычно вручают лучшему бомбардиру. А чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая подарил Порошенко именное кимоно для тренировок.



Кимоно для Порошенко

Чаще всего президентам дарят книги. Самую большую, которая метр высотой, о Казани подарили Виктору Ющенко. У Кучмы есть собственный экземпляр The New Yourk Times 1938 года. Пополняется коллекция и праздничными открытками. Например, Кучме на 60-летие подарили кожаную и деревянную листовки с его портретом на обложке.



Листовки для Кучми

Самый большой подарок в коллекции – это сотканное полотно, которое вероятно ручной работы. Подарили его второму Президенту Украины Леониду Кучме во время проведения саммита стран СНГ.



Ковер с портретами руководителей государств

На этом холсте изображены все 12 глав государств, которые принимали участие в этом саммите. Но пока найден только один экземпляр этого полотна и именно в Украине.

В Фонд подарки передают дважды в год. Некоторые президент может оставить себе, если стоимость одного не превышает 1853 гривны, а всех за год – 3796 гривен.

Подарки мы получаем по нашему запросу или по инициативе Администрации Президента или его самого, как публичного лица,

– объяснил и.о. директора Фонда президентов Украины Сергей Полтавец.

Любой может прислать подарки в Администрацию Президента. Однако чаще украинцы вручают их во время визитов Главы государства в разные города. Сейчас в библиотеке Вернадского находится только часть экспонатов. Некоторые перевезли на постоянную выставку в Мариинский дворец – официальную резиденцию Президента Украины.