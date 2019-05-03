Не пели гимн, упал солдат и закрылась дверь: какой была инаугурация президентов Украины

От Кравчука до Порошенко принесение присяги президентами Украины не было одинаковым. Леонид Кравчук не пел гимн, а Леонид Кучма отказался от инаугурации в Верховной Раде. Чем еще запомнились клятвы украинских гарантов и какой будет инаугурация шестого новоизбранного президента – выясняли журналисты 24 канала.

Присяга президентов Украины

Пять президентов присягали на верность украинскому народу. В 1991 году первым стал Леонид Кравчук. Тогда на инаугурации прозвучал Гимн Украины, который пели единицы, потому что в то время его текст еще не был утвержден.

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Не пели гимн и во время первой инаугурации Леонида Кучмы в 1994 году. Военный оркестр только сыграл композицию.

Инаугурация Леонида Кучмы в 1994 году

В 1999 году Кучма провел помпезную церемонию во Дворце "Украина". Тогда глава государства впервые получил атрибуты президентской власти – нагрудный знак, личную печать и булаву.

Масштабной стала инаугурация Виктора Ющенко в 2005 году, которая состоялась после Оранжевой революции. После официальных мероприятий в Верховной Раде Ющенко поехал на Майдан Независимости, где его ждали тысячи украинцев.



Виктор Ющенко на Майдане в 2005 году

Сразу все пошло не так у Виктора Януковича. Во время инаугурации в 2010 году перед ним закрылись двери Верховной Рады, присягу давал в полупустом зале, а во время исполнения гимна выяснилось, что он не знает слов.

Не обошлось без казусов и у Петра Порошенко. Когда он подходил к зданию парламента, перед ним упал солдат почетного караула. Вероятно, от жары и переутомления.

Как происходит инаугурация

Каждая инаугурация происходит по утвержденному Верховной Радой сценарию. На торжественное заседание парламента зовут гостей, согласованных с новоизбранным президентом. В этот день не рассматриваются никакие другие вопросы. Во время присяги президент кладет руку на Конституцию и по желанию на Пересопницкое Евангелие.



Петр Порошенко присягу, положив руку на Пересопницкое Евангелие

Все пять президентов Украины, когда давали присягу в Верховной Раде, клялись на Пересопницком Евангелие. Леонид Кравчук и Леонид Кучма делали это на открытом Евангелие.

После них каждый следующий президент клялся на закрытом, так как его можно касаться только в белых перчатках. Поэтому каждый следующий президент или просто держал руку над обложкой или мог положить на нее руку.



Леонид Кучма присягал на открытом Пересопницком Евангелие

В Институте рукописи библиотеки Вернадского, где хранится Пересопницкое Евангелие, объяснили, что касаясь книги голыми руками, как это делал Кучма, можно ее повредить. Ведь Пересопницкому Евангелию почти 460 лет. После присяги президент получает символы власти и провозглашает свою инаугурационную речь.

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В течение ближайшего месяца это должен сделать новоизбранный шестой Президент Украины Владимир Зеленский. В его команде заявили, что официальной процедуры придержатся, но после нее готовят свои "фишечки". Обещают украинцам необычную церемонию.