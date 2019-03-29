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      Жены украинских президентов: кто они и чем запомнились

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      Главные женщины украинских президентов
      Главные женщины украинских президентов / 24 канал

      Во все времена жизнь первых леди интересовала общественность. Ведь, наблюдая за главными женщинами страны, можно узнать об их мужьях даже то, что они предпочли бы скрыть. Как живут и чем занимаются жены украинских президентов, узнавала журналист 24 канала.

      Первая непубличная леди

      Жена первого президента Украины Антонина Кравчук не была публичной леди. Родилась 3 ноября 1935 года в селе Виры, Белопольского района Харьковской области. Антонина рано стала сиротой, поэтому воспитывала ее старшая сестра.

      С отличием закончила Сумский экономический техникум. Впоследствии училась на экономическом факультете Киевского государственного университета имени Т. Шевченко, где получила степень кандидата экономических наук. Долгие годы преподавала в своем родном вузе – была доцентом экономического факультета.

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      С будущим мужем познакомились во время учебы: Леонид и Антонина были одногруппниками. Поженилась пара на последних курсах обучения – в 1957 году, а в 1960 году у них родился сын Александр.

      С Антониной Михайловной я познакомился в университете. Мы с ней поступили на экономический факультет и учились в одной группе, которая называлась "политическая экономия". Тогда это было очень престижно. Жили в одном общежитии на Чоколовке. Когда нас призывали ехать на целину, мы, как отличники, записались и поехали работать на целине за счет семестра обучения. Фактически в течение месяца работали, по-настоящему участвовали в освоении целины и даже имеем за это соответствующие награды,
      – рассказывал первый президент Украины, Леонид Кравчук.

      Леонід Кравчук, Антоніна Кравчук, дружина президента
      Антонина Кравчук отдавала предпочтение науке, а не политике

      Антонина Кравчук всегда разделяла такие понятия как политика, быт, наука. По ее убеждению, жена президента не является президентом.

      Амбициозная Людмила Кучма

      О жене второго украинского президента Людмиле Кучме – говорили, что эта первая леди является целеустремленной и самодостаточной личностью. Родилась будущая первая леди 19 июня 1940 года в городе Воткинск, сейчас Российская Федерация. Училась в музыкальной школе, которая была расположена в доме-музее Чайковского. Закончила Днепропетровский механический техникум и устроилась на работу в конструкторское бюро "Южное" (Днепропетровск), где проработала 30 лет. Собственно, именно на работе Людмила и познакомилась с будущим мужем.

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      Вспоминая первую встречу с будущей женой, Леонид Кучма рассказывал, что с Людмилой они познакомились в колхозе, когда молодых специалистов отправили на прополку.

      Я поехал руководителем коллектива, а она была моей подчиненной. Я ей помог прополоть до конца ряд, потому что на улице была жара более 30 градусов. Любовь была с первого взгляда. Это абсолютно точно,
      – вспоминал Леонид Кучма.

      Будучи женой президента, она активно участвовала в общественной жизни страны, о ней говорили не меньше, чем о ее муже.

      Людмила Кучма, дружина другого президента України
      Людмила Кучма занималась благотворительностью, за что и получила многочисленные награды

      Людмила Кучма занимала высокие должности в общественных организациях: была председателем организации "Украина – детям", возглавляла совет благотворительной организации "Фонд надежды и добра", была посланником ЮНЕСКО, поддерживала паралимпийское движении в Украине.

      Бывшую первую леди неоднократно награждали десятками престижных наград за вклад в благотворительность. Большинство наград она получила за деятельность, направленную на поддержку и защиту семей, детей и материнства.

      "Американская жена" Виктора Ющенко

      Влиятельной первой леди была и жена третьего президента Украины Екатерина Ющенко. Родилась женщина в семье бывших гастрабайтеров. Во время Второй мировой войны ее родителей вывезли в Германию на принудительные работы, где они встретились, поженились и остались работать. Впоследствии семья иммигрировала в Америку, где в 1961 году и родилась дочь Екатерина.

      Будущая первая леди училась в Джорджтаунском и Чикагском университетах. Зарабатывать начала в 15 лет, когда устроилась на работу официанткой в ресторан, позже работала няней и помощницей в офисе.

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      После того, как получила высшее образование, продолжила свой трудовой путь в Вашингтоне редактором Центра по изучению проблем морали и общественной политики. Также работала у заместителя Государственного секретаря США, секретариате Министерства финансов США, Конгрессе США на общественных началах, была вице-президентом Фундации Украина-США, которую основала в 1991 году. В 1993 году Екатерина приехала в Киев, чтобы продолжить карьеру в представительстве американской компании.

      Познакомились будущие супруги в самолете, который направлялся в Америку. Тогда Виктор Ющенко был главой Национального банка Украины, был женат и воспитывал двух детей. Через пять лет после знакомства они поженились. В браке у них родились трое детей – София, Кристина и Тарас.

      Катерина Ющенко, діти Ющенка, родина президента Ющенка
      Виктор Ющенко называл свою жену лучшей матерью

      После того, как мужчина стал третьим украинским президентом, Екатерина приняла украинское гражданство. Правда, для многих украинцев она так и осталась далекой иностранкой.

      Она очень красивая женщина и прекрасная мама. Таких хороших мам я не видел. У нее большой талант делать главное в семье – налаживать и поддерживать отношения, в том числе и с детьми. У меня таких способностей нет,
      – так характеризовал свою жену Виктор Ющенко.

      Украинцам жена Виктора Ющенко запомнилась тем, что была инициатором проекта "Детская больница будущего". Планировалось строительство и оборудование больницы для тяжелобольных детей. Деньги на этот проект собирала вся Украина. По информации СМИ, украинцы перечислили более 260 миллионов гривен. Однако, больницу так и не построили, на что потратили 77% собранных денег – неизвестно: строительство завершилось на этапе возведения фундамента.

      Непубличная Людмила Янукович

      Женщина, которая фактически никогда не была первой леди – жена четвертого президента Украины Людмила Янукович. Каждое ее появление на публике или выступление сопровождалось скандалами: над ее высказываниями шутила чуть ли не вся страна.

      Родилась Людмила Александровна в 1949 году в маленьком городке на востоке страны – Енакиево. Окончила Макеевский инженерно-строительный институт. После окончания вуза работала на Енакиевском металлургическом комбината в проектно-сметном бюро. Собственно, там и познакомилась с будущим мужем. В браке родились двое сыновей – Александр и Виктор.

      Людмила Янукович, Віктор Янукович з родиною
      Людмила Янкович так и не стала настоящей первой леди

      Большинство украинцев о Людмиле Янукович узнали в 2004 году, когда она выступила перед жителями Донецка. Произнося со сцены речь, женщина постоянно сбивалась, забывала, что хотела сказать. Над ее рассказами про "наколотые апельсины" и "американские валенки", которые якобы были на Майдане во время Оранжевой революции, еще долго смеялись. После того случая женщина избегала публичных выступлений.

      Во время президентства Виктора Януковича женщина жила в Донецке, и, очевидно, крайне редко общалась с мужем: официальные мероприятия не посещала, в зарубежных визитах мужа не сопровождала. В общем, жила привычной для себя жизнью: бывала в театрах, на выставках и тому подобное.

      После Революции Достоинства Виктор Янукович переехал жить в Россию с совсем другой женщиной. Впоследствии он развелся с Людмилой, которая переехала жить в оккупированный Крым.

      Леди-стиль Марина Порошенко

      Ее называют настоящей первой украинской леди. Жена пятого президента Украины Марина Порошенко родилась в 1962 году в Киеве. В свое время отец Марины был заместителем министра здравоохранения УССР.

      Будущая первая леди окончила Киевский медицинский институт и получила степень кандидата медицинских наук. После окончания вуза работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в столице. А в 2007 году окончила с отличием Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств.

      Марина Порошенко, сім`я Порошенка, дурина Порошенка
      Марина Порошенко отказалась от карьеры в пользу семьи

      Познакомились будущие супруги на студенческой дискотеке после зимней сессии в университете. Однако встречаться начали только через полгода после знакомства. Начался роман пары в колхозе, куда их отправили собирать урожай. Через год Марина и Петр решили пожениться. Правда, через неделю после подачи заявления в ЗАГС Петру пришла повестка из военкомата и его призвали на срочную службу. Однако, чтобы сыграть свадьбу, его отпустили на 10 дней.

      В свое время Марина Анатольевна отказалась от карьеры и посвятила себя семье. У Порошенко родились четверо детей: старший сын Алексей, дочери-близнецы Евгения и Александра и младший сын Михаил.

      Сейчас первая леди является председателем совета Благотворительного фонда Петра Порошенко и главой Украинского культурного фонда.

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Леонид Кучма Виктор Янукович Виктор Ющенко Людмила Янукович Леонид Кравчук
      Источник: 24 канал
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