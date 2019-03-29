Жены украинских президентов: кто они и чем запомнились

Во все времена жизнь первых леди интересовала общественность. Ведь, наблюдая за главными женщинами страны, можно узнать об их мужьях даже то, что они предпочли бы скрыть. Как живут и чем занимаются жены украинских президентов, узнавала журналист 24 канала.

Первая непубличная леди

Жена первого президента Украины Антонина Кравчук не была публичной леди. Родилась 3 ноября 1935 года в селе Виры, Белопольского района Харьковской области. Антонина рано стала сиротой, поэтому воспитывала ее старшая сестра.

С отличием закончила Сумский экономический техникум. Впоследствии училась на экономическом факультете Киевского государственного университета имени Т. Шевченко, где получила степень кандидата экономических наук. Долгие годы преподавала в своем родном вузе – была доцентом экономического факультета.

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С будущим мужем познакомились во время учебы: Леонид и Антонина были одногруппниками. Поженилась пара на последних курсах обучения – в 1957 году, а в 1960 году у них родился сын Александр.

С Антониной Михайловной я познакомился в университете. Мы с ней поступили на экономический факультет и учились в одной группе, которая называлась "политическая экономия". Тогда это было очень престижно. Жили в одном общежитии на Чоколовке. Когда нас призывали ехать на целину, мы, как отличники, записались и поехали работать на целине за счет семестра обучения. Фактически в течение месяца работали, по-настоящему участвовали в освоении целины и даже имеем за это соответствующие награды,

– рассказывал первый президент Украины, Леонид Кравчук.



Антонина Кравчук отдавала предпочтение науке, а не политике

Антонина Кравчук всегда разделяла такие понятия как политика, быт, наука. По ее убеждению, жена президента не является президентом.

Амбициозная Людмила Кучма

О жене второго украинского президента Людмиле Кучме – говорили, что эта первая леди является целеустремленной и самодостаточной личностью. Родилась будущая первая леди 19 июня 1940 года в городе Воткинск, сейчас Российская Федерация. Училась в музыкальной школе, которая была расположена в доме-музее Чайковского. Закончила Днепропетровский механический техникум и устроилась на работу в конструкторское бюро "Южное" (Днепропетровск), где проработала 30 лет. Собственно, именно на работе Людмила и познакомилась с будущим мужем.

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Вспоминая первую встречу с будущей женой, Леонид Кучма рассказывал, что с Людмилой они познакомились в колхозе, когда молодых специалистов отправили на прополку.

Я поехал руководителем коллектива, а она была моей подчиненной. Я ей помог прополоть до конца ряд, потому что на улице была жара более 30 градусов. Любовь была с первого взгляда. Это абсолютно точно,

– вспоминал Леонид Кучма.

Будучи женой президента, она активно участвовала в общественной жизни страны, о ней говорили не меньше, чем о ее муже.



Людмила Кучма занималась благотворительностью, за что и получила многочисленные награды

Людмила Кучма занимала высокие должности в общественных организациях: была председателем организации "Украина – детям", возглавляла совет благотворительной организации "Фонд надежды и добра", была посланником ЮНЕСКО, поддерживала паралимпийское движении в Украине.

Бывшую первую леди неоднократно награждали десятками престижных наград за вклад в благотворительность. Большинство наград она получила за деятельность, направленную на поддержку и защиту семей, детей и материнства.

"Американская жена" Виктора Ющенко

Влиятельной первой леди была и жена третьего президента Украины Екатерина Ющенко. Родилась женщина в семье бывших гастрабайтеров. Во время Второй мировой войны ее родителей вывезли в Германию на принудительные работы, где они встретились, поженились и остались работать. Впоследствии семья иммигрировала в Америку, где в 1961 году и родилась дочь Екатерина.

Будущая первая леди училась в Джорджтаунском и Чикагском университетах. Зарабатывать начала в 15 лет, когда устроилась на работу официанткой в ресторан, позже работала няней и помощницей в офисе.

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После того, как получила высшее образование, продолжила свой трудовой путь в Вашингтоне редактором Центра по изучению проблем морали и общественной политики. Также работала у заместителя Государственного секретаря США, секретариате Министерства финансов США, Конгрессе США на общественных началах, была вице-президентом Фундации Украина-США, которую основала в 1991 году. В 1993 году Екатерина приехала в Киев, чтобы продолжить карьеру в представительстве американской компании.

Познакомились будущие супруги в самолете, который направлялся в Америку. Тогда Виктор Ющенко был главой Национального банка Украины, был женат и воспитывал двух детей. Через пять лет после знакомства они поженились. В браке у них родились трое детей – София, Кристина и Тарас.



Виктор Ющенко называл свою жену лучшей матерью

После того, как мужчина стал третьим украинским президентом, Екатерина приняла украинское гражданство. Правда, для многих украинцев она так и осталась далекой иностранкой.

Она очень красивая женщина и прекрасная мама. Таких хороших мам я не видел. У нее большой талант делать главное в семье – налаживать и поддерживать отношения, в том числе и с детьми. У меня таких способностей нет,

– так характеризовал свою жену Виктор Ющенко.

Украинцам жена Виктора Ющенко запомнилась тем, что была инициатором проекта "Детская больница будущего". Планировалось строительство и оборудование больницы для тяжелобольных детей. Деньги на этот проект собирала вся Украина. По информации СМИ, украинцы перечислили более 260 миллионов гривен. Однако, больницу так и не построили, на что потратили 77% собранных денег – неизвестно: строительство завершилось на этапе возведения фундамента.

Непубличная Людмила Янукович

Женщина, которая фактически никогда не была первой леди – жена четвертого президента Украины Людмила Янукович. Каждое ее появление на публике или выступление сопровождалось скандалами: над ее высказываниями шутила чуть ли не вся страна.

Родилась Людмила Александровна в 1949 году в маленьком городке на востоке страны – Енакиево. Окончила Макеевский инженерно-строительный институт. После окончания вуза работала на Енакиевском металлургическом комбината в проектно-сметном бюро. Собственно, там и познакомилась с будущим мужем. В браке родились двое сыновей – Александр и Виктор.



Людмила Янкович так и не стала настоящей первой леди

Большинство украинцев о Людмиле Янукович узнали в 2004 году, когда она выступила перед жителями Донецка. Произнося со сцены речь, женщина постоянно сбивалась, забывала, что хотела сказать. Над ее рассказами про "наколотые апельсины" и "американские валенки", которые якобы были на Майдане во время Оранжевой революции, еще долго смеялись. После того случая женщина избегала публичных выступлений.

Во время президентства Виктора Януковича женщина жила в Донецке, и, очевидно, крайне редко общалась с мужем: официальные мероприятия не посещала, в зарубежных визитах мужа не сопровождала. В общем, жила привычной для себя жизнью: бывала в театрах, на выставках и тому подобное.

После Революции Достоинства Виктор Янукович переехал жить в Россию с совсем другой женщиной. Впоследствии он развелся с Людмилой, которая переехала жить в оккупированный Крым.

Леди-стиль Марина Порошенко

Ее называют настоящей первой украинской леди. Жена пятого президента Украины Марина Порошенко родилась в 1962 году в Киеве. В свое время отец Марины был заместителем министра здравоохранения УССР.

Будущая первая леди окончила Киевский медицинский институт и получила степень кандидата медицинских наук. После окончания вуза работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в столице. А в 2007 году окончила с отличием Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств.



Марина Порошенко отказалась от карьеры в пользу семьи

Познакомились будущие супруги на студенческой дискотеке после зимней сессии в университете. Однако встречаться начали только через полгода после знакомства. Начался роман пары в колхозе, куда их отправили собирать урожай. Через год Марина и Петр решили пожениться. Правда, через неделю после подачи заявления в ЗАГС Петру пришла повестка из военкомата и его призвали на срочную службу. Однако, чтобы сыграть свадьбу, его отпустили на 10 дней.

В свое время Марина Анатольевна отказалась от карьеры и посвятила себя семье. У Порошенко родились четверо детей: старший сын Алексей, дочери-близнецы Евгения и Александра и младший сын Михаил.

Сейчас первая леди является председателем совета Благотворительного фонда Петра Порошенко и главой Украинского культурного фонда.