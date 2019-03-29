Голосуй не "по приколу": кто получил бонусы от заявления Вакарчука
Заявление Вакарчука о том, что нельзя голосовать "по приколу", интерпретируется, как голос против одного из кандидатов и, разумеется, – за другого. Так о ком же говорил шоумен?
Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Дымов.
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Вакарчук не называет фамилий, но все понимают, что речь идет о Зеленском. Потому что война, и нельзя себе позволить приколов. Если брать электоральную нишу, на которую ориентируется Вакарчук, ясно, что он не поддерживает и Тимошенко. Можно говорить, что бонусы от этого заявления получает Порошенко,
– отметил Валерий Дымов.
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Как отмечает политолог, Вакарчук подчеркивает, что нужно голосовать за тех, кто имеет гражданскую позицию. А у Зеленского нет артикулированной позиции, как победить в войне с Россией.
По мнению Дымова, Вакарчук не пошел на президентские выборы, поскольку понимал, что не выиграет. А если выиграет, то без команды и возможности что-то осуществить через три месяца получил бы разочарование украинцев.
Останется открытым вопросом, какие условия ставил Вакарчук, поскольку на президентских выборах он был бы прямым конкурентом Порошенко. Возможно, одно из условий – создание Антикоррупционного суда,
– говорит Дымов.
По его словам, если бы Вакарчук пошел на выборы президента, его рейтинги были бы слишком малы, чтобы победить на выборах.
Что сказал Святослав Вакарчук? Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение, где призвал ответственно голосовать на выборах президента. Он отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее и выборы президента – это "не прикол". Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, Вакарчук сказал, что он не отказывается от "собственной ответственности за судьбу страны".
Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно голосовать на президентских выборах: смотрите видео
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