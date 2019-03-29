Голосуй не "по приколу": кто получил бонусы от заявления Вакарчука

Заявление Вакарчука о том, что нельзя голосовать "по приколу", интерпретируется, как голос против одного из кандидатов и, разумеется, – за другого. Так о ком же говорил шоумен?

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Дымов.

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Вакарчук не называет фамилий, но все понимают, что речь идет о Зеленском. Потому что война, и нельзя себе позволить приколов. Если брать электоральную нишу, на которую ориентируется Вакарчук, ясно, что он не поддерживает и Тимошенко. Можно говорить, что бонусы от этого заявления получает Порошенко,

– отметил Валерий Дымов.

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Как отмечает политолог, Вакарчук подчеркивает, что нужно голосовать за тех, кто имеет гражданскую позицию. А у Зеленского нет артикулированной позиции, как победить в войне с Россией.

По мнению Дымова, Вакарчук не пошел на президентские выборы, поскольку понимал, что не выиграет. А если выиграет, то без команды и возможности что-то осуществить через три месяца получил бы разочарование украинцев.

Останется открытым вопросом, какие условия ставил Вакарчук, поскольку на президентских выборах он был бы прямым конкурентом Порошенко. Возможно, одно из условий – создание Антикоррупционного суда,

– говорит Дымов.

По его словам, если бы Вакарчук пошел на выборы президента, его рейтинги были бы слишком малы, чтобы победить на выборах.

Что сказал Святослав Вакарчук?​ Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение, где призвал ответственно голосовать на выборах президента. Он отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее и выборы президента – это "не прикол". Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, Вакарчук сказал, что он не отказывается от "собственной ответственности за судьбу страны".

Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно голосовать на президентских выборах: смотрите видео

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