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      Голосуй не "по приколу": хто отримав бонуси від заяви Вакарчука

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      Вакарчук підтримав Порошенка?
      Вакарчук підтримав Порошенка? / Фото з відкритих джерел

      Заява Вакарчука про те, що не можна голосувати "по приколу", інтерпретується, як голос проти одного з кандидатів і, зрозуміло, – за іншого. То про кого ж говорив шоумен?

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Димов.

      Читайте також: Голосуймо не "по приколу": відомі українці підтримують звернення Вакарчука

      Вакарчук не називає прізвищ, але всі розуміють, що йдеться про Зеленського. Тому що війна, і не можна собі дозволити приколів. Якщо брати електоральну нішу, ну яку орієнтується Вакарчук, ясно, що він не підтримує і Тимошенко. Можна сміливо говорити, що бонуси від цієї заяви отримує Порошенко,
      – зауважив Валерій Димов.

      Читайте також: На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти

      Як зауважує політолог, Вакарчук підкреслює, що треба голосувати за тих, хто має громадянську позицію. А в Зеленського немає артикульованої позиції, як перемогти у війні з Росією.

      На думку Димова, Вакарчук не пішов на президентські вибори, оскільки розумів, що не виграє. А якщо виграє, то без команди і можливості щось здійснити через три місяці отримав би розчарування українців.

      Залишаться відкритим питанням, які умови ставив Вакарчук, оскільки на президентських виборах він був би прямим конкурентом Порошенка. Можливо, одна з умов – створення Антикорупційного суду,
      – говорить Димов.

      За його словами, якби Вакарчук пішов на вибори президента, його рейтинги були б замалими, щоб перемогти на виборах.

      Що сказав Святослав Вакарчук? Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав відеозвернення, де закликав відповідально голосувати на виборах президента. Він наголосив, що майбутнє не можна виграти в лотерею і майбутнє та вибори президента – це "не прикол". Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, Вакарчук сказав, що він не відмовляється від "власної відповідальності за долю країни".

      Святослав Вакарчук закликав українців відповідально голосувати на президентських виборах: дивіться відео

       

      президентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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