Дружини українських президентів: хто вони та чим запам’ятались

У всі часи життя перших леді цікавило громадськість. Адже, спостерігаючи за головними дружинами країни, можна дізнатись про їхніх чоловіків навіть те, що вони воліли б приховати. Як живуть та чим займаються дружини українських президентів, дізнавалась журналіст 24 каналу.

Перша непублічна леді

Дружина першого президента України Антоніна Кравчук не була публічною леді. Народилась 3 листопада 1935 року в селі Вири, Білопільського району Харківської області. Антоніна рано залишилась сиротою, тому виховувала її старша сестра.

З відзнакою закінчила Сумський економічний технікум. Згодом навчалась на економічному факультеті Київського державного університету імені Т. Шевченка, де здобула ступінь кандидата економічних наук. Довгі роки викладала в своєму рідному виші – була доцентом економічного факультету.

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З майбутнім чоловіком познайомились під час навчання: Леонід та Антоніна були одногрупниками. Одружилась пара на останніх курсах навчання – у 1957 році, а в 1960 року у них народився син Олександр.

З Антоніною Михайлівною я познайомився в університеті. Ми з нею вступили на економічний факультет та навчались в одній групі, яка називалась "політична економія". Тоді це було дуже престижно. Жили в одному гуртожитку на Чоколівці. Коли нас закликали їхати на цілину, ми, як відмінники, записались і поїхали працювати на цілині за рахунок семестру навчання. Фактично протягом місяця працювали, по-справжньому брали участь в освоєнні цілини й навіть маємо за це відповідні нагороди,

– розповідав перший президент України, Леонід Кравчук.



Антоніна Кравчук віддавала перевагу науці, а не політиці

Антоніна Кравчук завжди розділяла такі поняття як політика, побут, наука. На її переконання, дружина президента не є президентом.

Амбіційна Людмила Кучма

Про дружину другого українського президента – Людмилу Кучму – казали, що ця перша леді є цілеспрямованою й самодостатньою особистістю. Народилась майбутня перша леді 19 червня 1940 року в місті Воткінськ, наразі Російська Федерація. Навчалась в музичній школі, яка була розташована в будинку-музеї Чайковського. Закінчила Дніпропетровський механічний технікум та влаштувалась на роботу в конструкторське бюро "Південне" (Дніпропетровськ), де пропрацювала 30 років. Власне, саме на роботі Людмила й познайомилась з майбутнім чоловіком.

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Згадуючи першу зустріч з майбутньою дружиною, Леонід Кучма розповідав, що з Людмилою вони познайомились в колгоспі, коли молодих фахівців відправили на сапання.

Я поїхав керівником колективу, а вона була моєю підлеглою. Я їй допоміг просапати до кінця рядок, тому що на вулиці була спека понад 30 градусів. Кохання було з першого погляду. Це абсолютно точно,

– згадував Леонід Кучма.

Бувши дружиною президента, вона активно брала участь у суспільному житті країни, про неї говорили не менше, ніж про її чоловіка.



Людмила Кучма займалась благодійністю, за що й отримала численні нагороди

Людмила Кучма займала високі посади в громадських організаціях: була головою організації "Україна – дітям", очолювала раду благодійної організації "Фонд надії і добра", була посланцем ЮНЕСКО, підтримувала параолімпійський рух в Україні.

Колишню першу леді неодноразово нагороджували десятками престижних нагород за внесок у благодійність. Більшість нагород вона отримала за діяльність, направлену на підтримку і захист сімей, дітей і материнства.

"Американська дружина" Віктора Ющенко

Впливовою першою леді була й дружина третього президента України – Катерина Ющенко. Народилась жінка у сім’ї колишніх гастрабайтерів. Під час Другої світової війни її батьків вивезли до Німеччини на примусові роботи, де вони зустрілись, одружились та залишились працювати. Згодом сім’я іммігрувала до Америки, де в 1961 році й народилась донька Катерина.

Майбутня перша леді навчалась у Джорджтаунському та Чиказькому університетах. Заробляти розпочала у 15 років, коли влаштувалась на роботу офіціанткою у ресторан, пізніше працювала нянею та помічницею в офісі.

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Після того, як здобула вищу освіту, продовжила свій трудовий шлях у Вашингтоні редактором Центру вивчення проблем моралі та суспільної політики. Також працювала у заступника Державного секретаря США, секретаріаті Міністерства фінансів США, Конгресі США на громадських засадах, була віце-президентом Фундації Україна-США, яку заснувала у 1991 році. В 1993 році Катерина приїхала в Київ, щоб продовжити кар’єру в представництві американської компанії.

Познайомилось майбутнє подружжя в літаку, який прямував до Америки. Тоді Віктор Ющенко був головою Національного банку України, мав дружину і виховував двох дітей. Через п’ять років після знайомства пара побралась. У шлюбі у них народилось троє дітей – Софія, Христина та Тарас.



Віктор Ющенко називав свою дружину найкращою матір’ю

Після того, як чоловік став третім українським президентом, Катерина прийняла українське громадянство. Щоправда, для багатьох українців вона так і залишилась далекою іноземкою.

Вона дуже гарна жінка і прекрасна мама. Таких хороших мам я не бачив. У неї великий талант робити головне в сім’ї – налагоджувати і підтримувати відносини, зокрема, й з дітьми. У мене таких здібностей немає,

– так характеризував свою дружину Віктор Ющенко.

Українцям дружина Віктора Ющенка запам’яталась тим, що була ініціатором проекту "Дитяча лікарня майбутнього". Планувалось будівництво та обладнання лікарні для важкохворих дітей. Гроші на цей проект збирала вся Україна. За інформацією ЗМІ, українці перерахували понад 260 мільйонів гривень. Проте, лікарню так і не збудували, на що витратили 77% зібраних грошей – невідомо: будівництво завершилось на етапі зведення фундаменту.

Непублічна Людмила Янукович

Жінка, яка фактично ніколи не була першою леді – дружина четвертого президента України Людмила Янукович. Кожна її поява на публіці чи виступ супроводжувався скандалами: над її висловами жартувала мало не вся країна.

Народилась Людмила Олександрівна в 1949 році в маленькому містечку на сході країни – Єнакієвому. Закінчила Макіївський інженерно-будівельний інститут. Після закінчення вишу працювала на Єнакіївському металургійному комбінату в проектно-кошторисному бюро. Власне, там і познайомилась з майбутнім чоловіком. У шлюбі народилось двоє синів – Олександр та Віктор.



Людмила Янкович так і не стала справжньою першою леді

Більшість українців про Людмилу Янукович дізнались в 2004 році, коли вона виступила перед жителями Донецька. Виголошуючи зі сцени промову, жінка постійно збивалась, забувала, що хотіла сказати. Над її розповідями про "наколоті апельсини" і "американські валянки", які начебто були на Майдані під час Помаранчевої революції, ще довго насміхались. Після того випадку жінка уникала публічних виступів.

Під час президентства Віктора Януковича дружина жила в Донецьку, і, вочевидь, вкрай рідко спілкувалась з чоловіком: офіційні заходи не відвідувала, у закордонних візитах чоловіка не супроводжувала. Загалом, жила звичним для себе життям: бувала в театрах, на виставках тощо.

Після Революції Гідності Віктор Янукович переїхав жити до Росії з зовсім іншою жінкою. Згодом він розлучився з Людмилою, яка переїхала жити в окупований Крим.

Леді-стиль Марина Порошенко

Її називають справжньою першою українською леді. Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко народилась в 1962 році в Києві. Свого часу батько Марини був заступником міністра охорони здоров’я УРСР.

Майбутня перша леді закінчила Київський медичний інститут та отримала ступінь кандидата медичних наук. Після закінчення вишу працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в столиці. А в 2007 році закінчила з відзнакою Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв.



Марина Порошенко відмовилась від кар’єри на користь сім’ї

Познайомилось майбутнє подружжя на студентській дискотеці після зимової сесії в університеті. Проте зустрічатись почали лише через півроку після знайомства. Розпочався роман пари у колгоспі, куди їх відправили збирати врожай. Через рік Марина і Петро вирішили одружитись. Щоправда, через тиждень після подачі заяви до РАЦСу Петрові прийшла повістка з військкомату і його призвали на строкову службу. Проте, щоб відгуляти весілля, його відпустили на 10 днів.

Свого часу Марина Анатоліївна відмовилась від кар’єри та присвятила себе сім’ї. У Порошенків народилось четверо дітей: старший син Олексій, доньки-близнюки Євгенія та Олександра і менший син Михайло.

Наразі перша леді є головою ради Благодійного фонду Петра Порошенка та головою Українського культурного фонду.