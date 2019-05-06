Які подарунки отримували президенти України: фото та відео

Золота буца та килим із портретами очільників держав. Такі подарунки свого часу отримав другий Президент України Леонід Кучма, який заснував фонд, де тепер зберігають дарунки усіх українських гарантів. Журналісти 24 каналу з'ясували, що ж дарують першим особам держави.

За п'ять років каденції у кожного з президентів відбулися тисячі зустрічей та закордонних візитів, де на згадку вони часто отримують подарунки. Їх зберігають у залі бібліотеки Вернадського.

Читайте також: Не співали гімну, впав солдат та зачинилися двері: якою була інавгурація президентів України

У 1996 році Леонід Кучма заснував Фонд Президентів України, куди почав передавати свої подарунки. Те саме робить й кожен наступний. Лише в музейній колекції експонатів майже дві тисячі.

Як правило, перший подарунок, який отримує новообраний президент – булава, яка є символом президентської влади. Таких в колекції налічується 12 штук. Кожен президент України отримував її у подарунок, так ще й не одну.



Символ президентської влади

Багато подарунків президент привозить із закордонних відряджень. Наприклад, у Кучми – Конституція Іспанії, у Порошенка – фотографія української сім'ї переселенців у Квебеку, а в Януковича – китайська ваза.

Техніка виготовлення називається "хуаняу" – це птахи та квіти. Ми почали досліджувати, що саме означають ці символи. Рожевий колір – це ознака дружби і любові. Тобто вона нам була подарована в знак дружби і любові між країнами,

– пояснила провідний бібліотекар Оксана Бойко.



Китайська ваза, яка була подарована Януковичу

Через те, що Кучма багато уваги приділяв розвитку ракетно-космічного будування, йому дарували навіть краватки з логотипом Конструкторського Бюро "Південне" та макет штучного супутника. А Порошенку макет танка Т-72б.



Макет танка Т-72б

Це подарунок Порошенку від ДП "Львівського бронетанкового заводу". Це перший завод, який почав ремонтувати техніку та відправляти до АТО,

– додала Оксана Бойко.

Леонід Кучма отримав від футбольного клубу "Динамо" золоту буцу, яку зазвичай вручають найкращому бомбардиру. А чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая подарував Порошенку іменне кімоно для тренувань.



Кімоно для Порошенка

Найчастіше президентам дарують книжки. Найбільшу, яка заввишки метр, про Казань подарували Вікторові Ющенку. У Кучми є власний примірник The New Yourk Times 1938 року. Поповнюється колекція і святковими листівками. Наприклад, Кучмі на 60-річчя подарували шкіряну та дерев'яну листівки з його портретом на обкладинці.



Листівки для Кучми

Найбільший подарунок у колекції – це виткане полотно, яке ймовірно ручної роботи. Подарували його другому Президенту України Леоніду Кучмі під час проведення саміту країн СНД.



Килим із портретами очільників держав

На цьому полотні зображені усі 12 очільників держав, які брали участь у тому саміті. Але поки що знайдений лише один екземпляр цього полотна і саме в Україні.

До Фонду подарунки передають двічі на рік. Деякі президент може залишити собі, якщо вартість одного не перевищує 1853 гривні, а усіх за рік – 3796 гривень.

Подарунки ми отримуємо за нашим запитом або за ініціативи Адміністрації Президента чи його самого, як публічної особи,

– пояснив в.о. директора Фонду Президентів України Сергій Полтавець.

Будь-хто може надіслати подарунки до Адміністрації Президента. Проте частіше українці вручають їх під час візитів глави держави до різних міст. Наразі в бібліотеці Вернадського знаходиться тільки частина експонатів. Деякі перевезли на постійну виставку до Маріїнського палацу – офіційної резиденції Президента України.