Янукович пригрозил украинским следователям и прокурорам

Экс-президент Виктор Янукович, который в 2014 году бежал из Украины в Россию, пригрозил украинским прокурорам и следователям, участвующим в расследовании уголовных производств и судебных процессах, "ответственностью по закону".

Такое заявление Янукович сделал в пятницу, 2 марта, в Москве во время своей пресс-конференции, пожаловавшись, что у него нет возможности "участвовать лично" в судебном процессе.

Читайте также: Пресс-конференция Виктора Януковича: видео

"Уже около года у меня нет возможности участвовать в процессе, в котором меня пытаются обвинять. Украинская власть постоянно нарушает мои права, не допускает в суд, нарушает права на защиту, не хотят слушать свидетелей защиты, ограничивают работу моих адвокатов. Я хотел бы выразить свое предостережение следователям, прокурорам, вовлеченным в этот политический процесс – за все свои незаконные действия вы понесете ответственность по закону", – пообещал президент-беглец.

Читайте также: В суде над Януковичем есть одна принципиальная ошибка, – эксперт