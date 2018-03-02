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Янукович пригрозил украинским следователям и прокурорам

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Виктор Янукович угрожает украинским прокурорам
Виктор Янукович угрожает украинским прокурорам / 24 Канал

Экс-президент Виктор Янукович, который в 2014 году бежал из Украины в Россию, пригрозил украинским прокурорам и следователям, участвующим в расследовании уголовных производств и судебных процессах, "ответственностью по закону".

Такое заявление Янукович сделал в пятницу, 2 марта, в Москве во время своей пресс-конференции, пожаловавшись, что у него нет возможности "участвовать лично" в судебном процессе.

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"Уже около года у меня нет возможности участвовать в процессе, в котором меня пытаются обвинять. Украинская власть постоянно нарушает мои права, не допускает в суд, нарушает права на защиту, не хотят слушать свидетелей защиты, ограничивают работу моих адвокатов. Я хотел бы выразить свое предостережение следователям, прокурорам, вовлеченным в этот политический процесс – за все свои незаконные действия вы понесете ответственность по закону", – пообещал президент-беглец.

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Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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