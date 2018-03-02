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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Янукович пригрозив українським слідчим та прокурорам

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Віктор Янукович погрожує українським прокурорам
Віктор Янукович погрожує українським прокурорам / 24 Канал

Екс-президент Віктор Янукович, який у 2014 році втік з України в Росію, пригрозив українським прокурорам і слідчим, які беруть участь у розслідуванні кримінальних проваджень та судових процесах, "відповідальністю за законом".

Таку заяву Янукович зробив у п'ятницю, 2 березня, у Москві під час своєї прес-конференції, поскаржившись, що в нього немає можливості "брати участь особисто" в судовому процесі.

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"Вже близько року у мене немає можливості брати участь у процесі, в якому мене намагаються звинувачувати. Українська влада постійно порушує мої права, не допускає до суду, порушує права на захист, не хочуть слухати свідків захисту, обмежують роботу моїх адвокатів. Я хотів би висловити своє застереження слідчим, прокурорам, залученим в цей політичний процес – за всі свої незаконні дії ви понесете відповідальність за законом", – пообіцяв президент-втікач.

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Теги: Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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