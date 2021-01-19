В Японии сильный снегопад стал причиной ДТП со 130 автомобилями: есть жертвы
В Японии из-за сильного снегопада 19 января произошло ДТП с участием не менее 130 автомобилей. В результате масштабного столкновения погиб один человек, еще около 200 пострадали.
Авария произошла на скоростной дороге Тохоку в северной префектуре Мияги на участке длиной около 1 км. Об этом сообщает CCTV+ на своей странице в твиттере.
Читайте также Рекордные снегопады в Испании: к борьбе с последствиями непогоды привлекли армию, есть погибшие
Масштабное ДТП на дороге
В агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Японии заявили, что 134 автомобиля врезались друг в друга и застряли на месте происшествия. Около 200 человек пострадали, 12 из них госпитализировали. Один человек погиб.
Снегопад вызвал аварию в Японии / Фото твиттер-аккаунта CCTV+
Власти попытались снизить риск аварий
Японские власти отреагировали на то, что снег существенно ограничил видимость на дорогах. Чиновники установили ограничение скорости на автомагистрали до 50 километров в час, однако этого было недостаточно для предотвращения серии ДТП.
Сейчас спасательная операция продолжается.
Поделиться новостью