В Японии из-за сильного снегопада 19 января произошло ДТП с участием не менее 130 автомобилей. В результате масштабного столкновения погиб один человек, еще около 200 пострадали.

Авария произошла на скоростной дороге Тохоку в северной префектуре Мияги на участке длиной около 1 км. Об этом сообщает CCTV+ на своей странице в твиттере.

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Масштабное ДТП на дороге

В агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Японии заявили, что 134 автомобиля врезались друг в друга и застряли на месте происшествия. Около 200 человек пострадали, 12 из них госпитализировали. Один человек погиб.



Снегопад вызвал аварию в Японии / Фото твиттер-аккаунта CCTV+

Власти попытались снизить риск аварий

Японские власти отреагировали на то, что снег существенно ограничил видимость на дорогах. Чиновники установили ограничение скорости на автомагистрали до 50 километров в час, однако этого было недостаточно для предотвращения серии ДТП.

Сейчас спасательная операция продолжается.

К слову! В последние недели сразу в нескольких частях Японии наблюдается необычно сильный снег.