У Японії через сильний снігопад 19 січня сталася ДТП за участі щонайменше 130 автомобілів. Унаслідок масштабного зіткнення загинула одна людина, ще близько 200 постраждали.

Аварія сталися на швидкісній дорозі Тохоку в північній префектурі Міягі на ділянці довжиною близько 1 кілометр. Про це повідомляє CCTV+ на своїй сторінці в твіттері.

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Масштабна ДТП на дорозі

В агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих Японії заявили, що 134 автомобілі врізалися один в одного і застрягли на місці події. Близько 200 людей постраждали, 12 з них госпіталізували. Одна людина загинула.



Снігопад спричинив аварію в Японії / Фото твіттер-акаунт CCTV+

Влада спробувала знизити ризик аварій

Японська влада відреагувала на те, що сніг суттєво обмежив видимість на дорогах. Чиновники встановили обмеження швидкості на автомагістралі до 50 кілометрів на годину, однак цього було недостатньо для запобігання серії ДТП.

Наразі рятувальна операція триває.