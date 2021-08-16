В Японии подводный вулкан после извержения образовал новый остров
Источник:Kyodo News
Береговая охрана Японии 16 августа сообщила об образовании нового острова. Произошло это после извержения подводного вулкана.
По обнародованной информации ведомства, новый остров имеет форму буквы "С". Его диаметр составляет 1 километр.
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В Японии появился новый остров
Расположен новый остров на расстоянии 1 200 километров от Токио. Обнаружили его 15 августа. Образовался он в результате извержения 13 августа подводного вулкана близ острова Иото.
Кроме того, японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о дыме и большом количестве пепла в близлежащих водах. Ожидается, что активное извержение вулкана продолжится.
Острова близ Иото
Появление новых островов в этом районе подтверждали в 1904, 1914 и 1986 годах. Сейчас все из них уже затоплены. По словам береговой охраны, обнаруженный в 1986 году остров затонул примерно через 2 месяца после своего появления.
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Новый остров появился вблизи Иото: смотрите карту