Кроме одежды мужчина еще и отрастил бороду. На это у него ушло 3 месяца.

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"Двойник" Зеленского появился на церемонии вручения дипломов Киотского университета в Японии. Он сказал, что хотел одеться как Зеленский из-за репутации президента Украины как самого мужественного из мужчин в мире.

Следует указать, что это был не просто шутливый косплей. Выпускник, одетый в костюм Зеленского, держал плакат. выражал поддержку украинскому народу.



В Японии появился свой Зеленский / Фото с твиттера Джеффри Дж. Холла

В то же время друзья "японского Зеленского" с юмором рассказали, что он 4 года боролся, прежде чем наконец сдал печально известный вступительный экзамен в Киотский университет, который является очень сложным.

Справка. Киотский университет известен тем, что позволяет студентам одеваться на выпускную церемонию так, как им вздумается, что породило традицию причудливого и бессмысленного ношения костюмов.

Но переплюнуть Дениса Шмыгаля по вопросу псевдодвойников Владимир Зеленский все равно не сможет, ведь у украинского премьера их несколько. Так, отправившись в Брюссель с официальным визитом 9 февраля 2021 года, премьер-министр Украины встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Хотя встреча была серьезной, но СМИ заметили схожесть двух политиков.

Кроме того, очень похож чертами лица на премьера. американский политик Рафаэль Гамалиель Ворнок. Он сенатор-демократ от Джорджии и пастор США. Он также является членом Демократической партии США.