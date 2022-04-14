Японии предлагают присоединиться к оборонному альянсу AUKUS, – СМИ

Члены Индо-Тихоокеанского оборонного альянса AUKUS заинтересованы в том, чтобы к ним присоединилась Япония. Сюда входят США, Великобритания и Австралия.

Известно, что Япония получила неофициальное предложение по присоединению к оборонному Альянсу.

К теме США, Британия и Австралия будут вместе создавать гиперзвуковое оружие

В Японии пока думают

Японские чиновники положительно относятся к этому предложению. Однако хотят оценить, насколько положительным будет эффект от присоединения. Япония также отдельно сотрудничает с этими тремя странами.

Представителей AUKUS интересуют японские технологии. Они могут помочь развить разработку гиперзвукового оружия и усилить радиоэлектронную борьбу.

К тому же, в AUKUS хотят сотрудничать с Японией в ряде других сфер: кибернетики, искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Важно – Япония снова называет захваченные Россией Курильские острова незаконно оккупированными: смотрите видео