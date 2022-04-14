Відомо, що Японія отримала неофіційну пропозицію щодо приєднання до оборонного Альянсу.

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В Японії поки думають

Японські урядовці позитивно ставляться до цієї пропозиції. Однак хочуть ще оцінити, наскільки позитивним буде ефект від приєднання. Адже Японія також окремо співпрацює з цими трьома країнами.

Представників AUKUS цікавлять японські технології. Вони можуть допомогти розвинути розробку гіперзвукової зброї та посилити засоби радіоелектронної боротьби.

До того ж в AUKUS хочуть співпрацювати з Японією у низці інших сфер: кібернетики, штучного інтелекту та квантових технологій.

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