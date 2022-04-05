Відповідну інформацію американський лідер сповістить разом з прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном і главою британського уряду Борисом Джонсоном.

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США, Британія та Австралія створюватимуть гіперзвукову зброю

Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія вирішили об'єднати свої зусилля з розробки гіперзвукової зброї. Її будуть здійснювати у межах спільного пакту в галузі оборони AUKUS.

Видання зазначає, що три держави працюватимуть разом для того, аби протистояти впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, який наростає.

США випробували гіперзвукову ракету

Раніше стало відомо, що США провели випробування гіперзвукової ракети у середині березня. Проте не висвітлювати цього, щоб не спровокувати ескалацію з Росією.

Ракету Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) запустили з бомбардувальника B-52 біля західного узбережжя США під час першого успішного випробування версії системи Lockheed Martin.

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