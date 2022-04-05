З новиною, як повідомляють ЗМІ з посиланням на представника Міноборони, зачекали 2 тижні. Адже у час випробування була підготовка візиту президента Джо Байдена до Польщі.

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Ракета HAWC була запущена з бомбардувальника

Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) була запущений з бомбардувальника B-52 біля західного узбережжя США під час першого успішного випробування версії системи Lockheed Martin.

Випробування відбулось після використання Росією гіперзвукової ракети

Зазначимо, що американці провели випробування всього через кілька днів після заяви міноборони Росії. Держава-агресорка заявила, що використала таку ракету проти України. Мовиться про "Кинджал", яким начебто знищили склад боєприпасів на Івано-Франківщині.

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