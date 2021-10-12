В Японии заявили о суверенитете над южными Курилами: в Кремле уже отреагировали

Новый премьер Японии Фумио Кисида заявил о желании вернуть Южные Курилы, которые после Второй мировой войны оказались в составе СССР, а впоследствии "перешли" к России. В Кремле не замедлили с ответом.

Япония считает, что Россия оккупировала эти острова, в то же время в Москве убеждены, что на самом деле никакого территориального спора не существует.

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Япония о своем суверенитете над частью Курильских островов

Новоназначенный премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами и намерении вернуть их.

Мы должны решить этот вопрос (принадлежность южных Курил – 24 канал), не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, решив проблему,

– заявил Кисида.

Глава японского правительства планирует вести "упорные переговоры с Москвой с опорой на предыдущие договоренности".

Реакция Кремля на заявление Кисиды

В Москве, сообщает ТАСС, уже отреагировали на слова премьера Японии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "Южные Курилы – территория России". Однако добавил, что Москва готова к диалогу с Токио.

Вопрос принадлежности Курильских островов

Япония называет оккупированными Россией курильские острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.

В 2019 году Москва согласилась передать под контроль Токио два острова Курильского архипелага – Шикотан и Хабомаи, но поставила условие: Япония должна признать итоги Второй мировой войны и заключить с Россией мирный договор.

Источник: Википедия