Япония экстренно выделила 166 миллионов долларов для гуманитарной поддержки Украины

Украина все больше нуждается в гуманитарной поддержке от стран мира. Поэтому правительство Японии также решило оказать нам дополнительную помощь.

Да, власти страны выделили экстренную грантовую помощь, чтобы поддержать Украину. Общая сумма составляет 166 миллионов долларов США.

Украина получила 100 миллионов долларов льготного кредита от Японии

Такое решение правительство Японии приняло сегодня, 27 мая. В дипломатическом представительстве отметили, что это "ответ на растущую потребность в гуманитарной поддержке в Украине".

На что пойдут эти деньги

Также ранее посольство Украины в Токио направило запрос, чтобы оказать помощь для транспортировки противопожарного оборудования и устройств связи, лекарств, медицинских товаров и т.п., которые срочно нужны в Украине.

Его отправили через Управление Организации объединенных наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Поэтому именно для этого и окажут помощь.

Предыдущая помощь от Японии

Японское правительство поддерживает Украину в ее войне с Россией. Так, 25 мая японское агентство "Джайка" предоставило Украине льготный кредит в размере 100 миллионов долларов. Украинское правительство взяло его на 30 лет под 1% годовых.

В Министерстве финансов отметили, что средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов. Речь, в частности, об обеспечении первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также на здравоохранение.

Ранее также Япония решила вдвое увеличить кредитную помощь Украине . Кроме уже подписанного займа на 300 миллионов долларов, наше государство получит еще 300 миллионов на гуманитарные нужды.

Кроме того, в Японии помогают украинским беженцам. Японское Министерство социального обеспечения сообщило, что в стране будут помогать в поисках работы беженцам из Украины.

Добавим, что Япония решила заморозить активы двух крупнейших российских банков – "Сбербанк" и "Альфа-банк".

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Премьер-министр Японии Фумио Кишида 19 мая заявил, что Токио предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 300 миллионов долларов.