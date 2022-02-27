Япония с нами: в Токио состоялся масштабный митинг под украинскими флагами

Многие собрались 26 февраля в районе Шибуя в Токио. Да не просто так, а поддержать Украину!

И, конечно, в знак протеста к военному вторжению России. До проведения мероприятия призвали украинцы, проживающие в Японии.

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В Японии провели масштабный митинг в поддержку Украины

Украинцы в Японии призвали к митингу против российского военного вторжения в Украину. И где-то в первый день в Токио большое количество людей заполнило площадь Хатико в районе Шибуя.

Конечно, собрались не только украинцы – японцев и представителей других стран было куда больше. В общей сложности – более 2000 участников. Люди держали в руках украинские флаги и лозунги такого типа:

"Война никому не нужна".

И "Надо что-то делать".

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