Япония призвала Индию занять более жесткую позицию из-за вторжения России в Украину

Премьер-министр Японии заявил, что нападение России на Украину пошатнуло "фундамент международного порядка" и требует четкого ответа. Именно поэтому политик обратился к своему индийскому коллеге.

Подробности встречи премьеров

Фумио Кисида встретился с Нарендру Моди 19 марта в Нью-Дели. После переговоров политики обнародовали совместное заявление.

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В нем они не осуждали нападение России на Украину. Премьеры, дескать, провели "глубокое обсуждение" и подчеркнули, что вторжение России расшатывает основы международного порядка и с этим нужно решительно бороться.

Моди не упомянул прямо об Украине. Только в совместном письменном заявлении призвал "к немедленному прекращению насилия". Индийский чиновник отметил, что для разрешения конфликта нет другого пути, кроме дипломатии.

Стороны подчеркнули необходимость для всех стран стремиться к мирному разрешению споров в соответствии с международным правом. Они осудили прибегание к угрозам силой и попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Заметим, что Япония сразу присоединилась к Западу и ввела санкции против России. В то же время Индия воздержалась во время голосования в ООН, осуждающего действия Кремля.

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