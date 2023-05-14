Япония планирует утилизировать 100 истребителей F-15: среди опций – экспорт в другие страны

В Японии собираются списать около сотни истребителей четвертого поколения F-15J Eagle и избавиться от авиационных двигателей. На смену им придут американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

О том, что Военно-воздушные силы самообороны Японии собираются списать истребители F-15J Eagle, рассказал Хироси Иде, президент IHI Corporation. На вооружении ВВС Японии находятся 200 истребителей F-15J, половина из которых не прошла модернизацию Multi-Stage Improvement Program (MSIP).

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Самолеты F-15 в Японии не прошли модернизацию

Соответствующая модернизация самолетов позволяет нести современные ракеты класса "воздух-воздух". Именно потому, что F-15J Eagle не прошли модернизацию, ВВС Японии отправят устаревшие самолеты на утилизацию.

В сообщении говорится, что на смену F-15 придут американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II производства компании Lockheed Martin.

Каждый самолет F-15J Eagle оборудован двумя двигателями F100 компании Pratt&Whitney. Таким образом, Япония намерена избавиться от двухсот двигателей. Одной из опций является экспорт в другую страну.

В Финляндии планируют списать самолеты Hornet

Тема истребителей чувствительна для Украины, поскольку наши военные стремятся получить западные самолеты. Украина хочет получить именно самолеты F-16, чтобы усилить ПВО и оттеснить российскую авиацию.

Пока Украина стремится получить F-16, ее партнеры пытаются перейти на более современные образцы авиации. Так, например, Финляндия планирует приобрести самолеты F-35, которые должны заменить Hornet

В то же время, президент Финляндии Саули Нииностио исключил возможность поставок Украине Hornet, поскольку на момент, когда Хельсинки сможет передать эти самолеты, они будут устаревшие.

Что интересно, в Австралии призывают передать Украине самолеты F/A-18 Hornets, законсервированные. Австралия тоже может утилизировать свои самолеты Hornet, если они не будут экспортированы.

. Истребитель F-15 Eagle с двигателем F100-PW-100 впервые поднялся в воздух в 1972 году. Самолет в течение 50 лет проходил модернизацию и теперь включает в себя модификации F100-PW-200, F100-PW-220 и F100-PW-229. Последние версии двигателя имеют технологию пятого поколения.