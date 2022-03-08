Япония ввела санкции в отношении еще 20 россиян: среди них – Кадыров и Соловьев
8 марта 2022 , 04:19Читати новину українською
Источник:Kyodo News
Япония продолжает вводить санкции против России. Под ограничения попали 20 граждан государства-террориста.
Все они причастны к российской агрессии против Украины. Об этом сообщает японское МИД.
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СМИ назвали имена тех, против кого ввели персональные санкции, а именно:
- пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков;
- заместители руководителя администрации президента Дмитрий Козак, Алексей Громов и Сергей Кириенко;
- глава Чечни Рамзан Кадыров;
- олигархи Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Алишер Усманов;
- пропагандист Владимир Соловьев.
Ограничения также вводят против сыновей Лукашенко – Виктора и Дмитрия, пресс-секретаря диктатора Наталии Эйсмонт, главы МВД Ивана Кубракова.
Под санкции попали и две российские и 10 белорусских организаций. Кроме этого, вводится запрет экспорта для министерства обороны Беларуси.
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