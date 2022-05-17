Япония заключила с Украиной кредитное соглашение на 13 миллиардов иен. В долларах это 100 миллионов для нашей страны.

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На что потратим деньги

Средства Японии поможет предоставить Всемирный банк и его включат в бюджет правительства Украины. Эти деньги не намерены использовать на военные нужды.

По информации японского издания, они якобы будут направлены на усиление демонополизации и антикоррупционных институций, укрепление рынков земли и кредитов, а также социальной защиты.

Такие договоренности между Украиной и Японией согласовали после заявления премьер-министра Японии Фумио Кисида еще в апреле. Тогда он сказал, что его страна увеличит общую сумму займов Украины до 300 миллионов долларов.

Финансовая помощь Украине

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщал, что Украине выделили дополнительные 500 миллионов евро помощи. Очередной транш согласовали главы МИД стран Европейского Союза. Денежные средства пойдут на тяжелое вооружение – бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию и боеприпасы.

Также Украина получила дежурную часть грантовых денег от доноров Всемирного банка. Ее размер составляет 495 миллионов евро. Это произошло в рамках программы второго займа на политику развития в сфере экономического обновления Украины. Речь идет о деньгах от США, Норвегии и Австрии.

Также злоумышленникам не удалось заблокировать финансовую помощь в размере 40 миллиардов долларов для Украины от США. Сенат США проголосовал за окончательное рассмотрение проекта, несмотря на все попытки пророссийских политиков заблокировать документ. Большинство сенаторов отдали свой голос "за" его дальнейшее движение. Он будет рассмотрен в среду, 18 мая.

Несмотря на помощь, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина ежедневно ищет деньги, чтобы финансировать пенсионные и зарплатные выплаты, потребности армии и т.д. Но если война затянется, правительству придется увеличить налоговое давление. Нам будет трудно, если все будет продолжаться еще 3 – 4 месяца по крайней мере.

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