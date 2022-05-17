Японія уклала з Україною кредитну угоду на 13 мільярдів ієн. У доларах це 100 мільйонів для нашої країни.

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На що витратимо гроші

Кошти Японії допоможе надати Світовий банк і її включать у бюджет уряду України. Ці гроші не планують використовувати на військові потреби.

За інформацією японського видання, їх нібито спрямують на посилення демонополізації та антикорупційних інституцій, зміцнення ринків землі та кредитів, а також соціального захисту.

Такі домовленості між Україною та Японією погодили після заяви прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда ще в квітні. Тоді він сказав, що його країна збільшить загальну суму позик Україні до 300 мільйонів доларів.

Фінансова допомога Україні

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомляв, що Україні виділили додаткові 500 мільйонів євро допомоги. Черговий транш погодили глави МЗС країн Європейського Союзу. Кошти підуть важке озброєння – бронетехніку, танки, важку артилерію та боєприпаси.

Також Україна отримала чергову частину грантових грошей від донорів Світового банку. Її розмір становить 495 мільйонів євро. Це відбулося у рамках програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України. Мовиться про гроші від США, Норвегії та Австрії.

Також зловмисникам не вдалось заблокувати фінансову допомогу 40 мільярдів доларів для України від США. Сенат США проголосував за остаточний розгляд проєкту попри усі намагання проросійських політиків заблокувати документ. Більшість сенаторів віддали свій голос "за" його подальший рух. Його розглянуть у середу, 18 травня.

Попри допомогу, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна щодня шукає гроші, аби могти фінансувати пенсійні й зарплатні виплати, потреби армії тощо. Але якщо війна затягнеться, уряду доведеться збільшити податковий тиск. Нам буде важко, якщо все тривтаиме ще 3 – 4 місяці принаймні.

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