ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро

Кошти підуть важке озброєння – бронетехніку, танки, важку артилерію та боєприпаси. Про це на брифінгу 16 травня повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Ми домовилися виділити додатково 500 мільйонів із Європейського мирного фонду на постачання зброї,

– заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ.

Таким чином, загальна сума європейської допомоги Україні сягає 2 мільярдів євро. Боррель зауважив, що це – лише верхівка айсберга.

"Крім цих 2 мільярдів, держави-члени роблять багато зі свого боку, не вимагаючи відшкодування", – додав дипломат.

Шостий пакет санкцій не погодили

Однак є й невтішна новина – шостий пакет санкцій проти Росії досі не погодили. У ЄС досі не можуть дійти згоди щодо відмови від російських енергоносіїв та нафтового ембарго.

Боррель сказав, що не знає, скільки ще часу триватиме обговорення ембарго на нафту з Росії, однак запевнив, що Рада ЄС продовжує працювати над санкціями проти країни-агресорки.

На жаль, сьогодні було неможливо досягти угоди, щоб фіналізувати шостий пакет санкцій. Питання повернеться до Комітету постійних представників, і посли продовжать дискусії,

– прокоментував головний дипломат ЄС.

Однак, це не стало несподіванкою. Перед зустріччю голів МЗС Боррель попереджав про те, що сьогодні питання щодо шостого пакета санкцій, найімовірніше, не вирішиться. Виною цьому – суттєві розбіжності між позиціями різних країн.

Він пояснив, що деякі країни Європи, зокрема ті, що не мають прямого виходу до моря, мають сильну залежність від російського нафтопроводу. Саме тому погодити шостий пакет санкцій, умови якого влаштовуватимуть усіх, настільки складно.

"Всі докладають зусиль, щоб виступати єдиним фронтом проти Росії. Я думаю, що нам вдасться зробити це", – додав Боррель.

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