Япония запрещает экспорт в Россию строительной техники, а в ответ – ловить рыбу на Курилах

В Японии опубликован новый список товаров, который запрещено поставлять в Россию. В то же время страна-агрессорша в ответ внесла свои ограничения.

В Японии запрет на поставку в Россию определенных товаров начнет действовать с 17 июня 2022 года. Известно, что список подготовило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

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Под экспортные ограничения попали следующие категории:

Локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей.

Бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы.

Парогенераторы и газовые генераторы.

Газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы.

Подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры.

Транспортные машины и части.

Ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них.

Измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.

Каков был ответ России

Представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что они лишат Японию права добывать рыбу у Курильских островов.

Мы уже, по сути, ограничили их право (на лов рыбы – 24 канал), причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по отлову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято,

– отметил Юрий Трутнев.

Кроме того, он отметил, что теперь надеются на российские компании вместо японских у южных Курил.

Ранее существовало соглашение между Москвой и Токио о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов. Она действовала с 1998 года и позволяла японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов.

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