У Японії заборона на постачання до Росії певних товарів почне діяти з 17 червня 2022 року. Відомо, що перелік підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

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Під експортні обмеження потрапили такі категорії:

Локомотиви для залізниць та автомобілі для обслуговування залізничних магістралей.

Бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори.

Парогенератори та газові генератори.

Газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори.

Підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри.

Транспортні машини та їх частини.

Ткацькі верстати, запчастини та комплектуючі для них.

Вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектуючі до них та інші товари.

Яка була відповідь Росії

Представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв повідомив, що вони позбавлять Японію права добувати рибу біля Курильских островів.

Ми вже, по суті, обмежили їхнє право (на вилов риби – 24 канал), причому їхніми зусиллями. Вони відмовилися заплатити за квоти з вилову біля Курильських островів. Відповідно, це право буде у них вилучено,

– зазначив Юрій Трутнєв.

Крім того, він зазначив, що тепер сподіваються на російські компанії замість японських біля південних Курил.

Раніше існувала угода між Москвою та Токіо щодо співробітництва у сфері промислу морських живих ресурсів. Вона діяла з 1998 року та дозволяла японським рибалкам вести промисел біля південних Курильських островів.

Останні новини щодо Японії

У храмах японського міста Мацудо почали з'являтися ритуальні ляльки з обличчями Володимира Путіна. Зазвичай їх використовують, аби накласти на когось прокляття. Прибитих цвяхами до дерев ляльок почали знаходити з середини травня. За даними поліції, їх бачили вже близько в 10 місцевих храмах.

Японія наклала санкції на банки Росії та Білорусі, які здійснили агресію проти України та продовжують це робити.

Україна дедалі більше потребує гуманітарної підтримки від країн світу. Тож уряд Японії також вирішив надати нам додаткову допомогу. Так, влада країни виділила екстрену грантову допомогу, щоб підтримати Україну. Загальна сума складає 166 мільйонів доларів США.

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