Відповідну інформацію повідомляють французькі ЗМІ. Вони зазначають, що перспектива поїздки Еммануеля Макрона до України наразі ретельно вивчає його оточення.

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Це може бути перший візит французького президента до України з початку війни.

Відомо, що Франція вже надала нашій державі 6 САУ Caesar. Вони прибули ще наприкінці квітня. Проте ЗМІ повідомляють, що розглядається передача ще 6 гармат до кінця місяця. Еммануель Макрон може це оголосити в Україні, якщо таки відбудеться його візит.

Загалом армія Франції мала всього 76 САУ Caesar. Відповідно до цього, Україні вона віддасть 16% цієї техніки.

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