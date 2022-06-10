Відповідну інформацію повідомляють французькі ЗМІ. Вони зазначають, що перспектива поїздки Еммануеля Макрона до України наразі ретельно вивчає його оточення.
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Це може бути перший візит французького президента до України з початку війни.
Відомо, що Франція вже надала нашій державі 6 САУ Caesar. Вони прибули ще наприкінці квітня. Проте ЗМІ повідомляють, що розглядається передача ще 6 гармат до кінця місяця. Еммануель Макрон може це оголосити в Україні, якщо таки відбудеться його візит.
Загалом армія Франції мала всього 76 САУ Caesar. Відповідно до цього, Україні вона віддасть 16% цієї техніки.
Останні новини щодо Еммануеля Макрона
- Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном напередодні нової доби 10 червня. Під час розмови окрему увагу було приділено обговоренню шляху України до Європейського Союзу та координації кроків країн стосовно цього питання. А також оборонну підтримку нашої держави.
- Президент Франції Еммануель Макрон закликав Захід не принижувати Росію, аби після завершення війни в Україні вона могла вийти з ізоляції. Президент України Володимир Зеленський сказав, що не розуміє, про яке приниження Росії йдеться. Адже поки хтось турбується про обличчя Росії та її майбутнє, вона вже більше ніж 8 років вбиває українців.
- Президент Франції оголосив про нові санкції проти Росії. Зокрема, вони стосуються 80 російських олігархів. Нову серію обмежень Еммануель Макрон озвучив наприкінці засідання Європейської Ради. Вони входять до 6 пакета санкцій.
- Російське МЗС не втрималося та знову почало сипати звинуваченнями в бік інших країн. Цього разу глава міністерства Сергій Лавров сказав, що Франція нібито розпалює Український націоналізм.
- Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.
- Очільник Китаю Сі Цзіньпін 10 травня провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили, зокрема, й війну Росії проти України.
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