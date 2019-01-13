Япония будет создавать самолеты для электронной войны в противостоянии России и Китая

Японское правительство решило разработать ударные самолеты для ведения электронной войны: главной функцией их будет вывод из строя радаров и систем связи противника.

Об этом сообщило японское издание Yomiuri.

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Правительство Японии утверждает, что разработка самолетов такого типа будет осуществляться исключительно в рамках плана обороны, принятого кабинетом министров в декабре 2018 года. Воплощать проект начнут уже с 2020 года, а завершить передачу готового оборудования вооруженным силам – до конца 2027.

В сообщении правительства также отмечается, что подобные самолеты необходимы для эффективного противостояния вероятным атакам на Японию со стороны Российской Федерации и Китая. В частности, опасаются развития конфликта из-за Курильских островов, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио – оккупированными территориями.

В чем суть конфликта Японии и России?Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. 14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии вроде бы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 г., по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

Напомним, 9 января МИД России вызвани посла Японии Тойохису Кодзукэ, чтобы выразить свое недовольство относительно спорных островов. В ведомстве уточнили, что причиной вызова посла стали сообщения из Токио о том, что Япония планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова.