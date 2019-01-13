Японія створюватиме літаки для електронної війни у протистоянні Росії та Китаю

Японський уряд вирішив розробити ударні літаки для ведення електронної війни: головною функцією їх буде виведення з ладу радарів і систем зв'язку супротивника.

Про це повідомило японське видання Yomiuri.

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Уряд Японії переконує, що розробка літаків такого типу здійснюватиметься виключно у рамках плану оборони, прийнятого кабінетом міністрів у грудні 2018 року. Втілювати проект почнуть уже 2020 року, а завершити передачу готового обладнання збройним силам – до кінця 2027 року.

У повідомленні уряду також наголошується, що подібні літаки необхідні для ефективного протистояння ймовірним атакам на Японію з боку Російської Федерації та Китаю. Зокрема, остерігаються розгортання конфлікту через Курильські острови, які Москва називає Південними Курилами, а Токіо – окупованими територіями.

У чому суть конфлікту Японії та Росії? Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. 14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

Нагадаємо, 9 січня МЗС Росії викликали посла Японії Тойохісу Кодзукі, аби висловити своє невдоволення щодо спірних островів. У відомстві уточнили, що причиною виклику посла стали повідомлення з Токіо про те, що Японія планує відмовитися від компенсацій за Курильські острови.