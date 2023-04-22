Японская певица исполнила гимн ОУН: сеть облетело трогательное видео

Японская певица Оно Аки исполнила гимн Организации украинских националистов на украинском языке. Слова "зродились ми великої години" мощно зазвучали во время ее выступления.

Видеозапись выступления Оно Аки опубликовали в соцсетях, она быстро набрала популярность, ведь растрогала пользователей, информирует 24 Канал.

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"Зродились ми великої години,

З пожеж війни і з полум'я вогнів Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гніт і гнів на ворогів", – спела Оно Аки.

Японская певица Оно Аки исполняет гимн ОУН: видео

Справка. Марш украинских националистов – песня, созданная по словам Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому, хотя без указания в оригинале это противоречиво.

1932 года песня утверждена Проводом Украинских Националистов как Гимн организации. А сейчас это марш наших Вооруженных Сил Украины.