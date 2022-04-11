Японские страховщики уже не заключают соглашения с компаниями, работающими в России

Японские компании перестали предоставлять страхование имущества компаниям, продолжающим работать на рынке России. Там считают недопустимым заработок на крови, пока идет вторжение в Украину.

Речь идет не только о новых соглашениях, но и о продлении контрактов. Об этом сообщили одному из японских изданий анонимные источники.

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Могли бы гораздо больше потерять

По данным СМИ, уже получили отказ некоторые клиенты корпорации Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. При этом не смогли еще раз застраховаться именно компании, зарегистрированные в этой стране.

Такое решение приняли, в частности, из-за большого количества санкций, уже наложенных на Россию. Ведь при содействии работе в стране-агрессоре страховщики могли бы потерять больше, чем заработать. Не говоря уже о репутационных потерях.

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Япония была одной из стран, резко осудивших преступные действия Кремля. После этого Россия признала это государство "недружественной" страной. На территории России до 24 февраля работали около 200 японских компаний.