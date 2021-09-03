Японский премьер неожиданно объявил об отставке

Премьер-министр Японии внезапно объявил, что не будет баллотироваться на выборах, которые состоятся уже в сентябре 2021 года. Это означает, что Есихидэ Суга уходит с поста.

Почему премьер уходит с должности

Чиновник заявил, что не может одновременно готовиться к выборам и бороться с пандемией коронавируса. Для Либерально-демократической партии, в которую входит Суга, это стало неожиданностью.

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В последнее время рейтинг премьера очень упал. Вероятно, это связано со сложной ситуацию с коронавирусом. Так, в Японии болеют COVID-19 более 1,5 миллиона населения. В то же время вакцинация происходит очень медленно.

Кроме того, японцы раскритиковали решение властей провести Олимпийские игры в сложное время.

Честно, я удивлен. Это действительно печально. Он приложил все усилия, но после долгих раздумий одобрил это решение,

– заявил генсекретарь Либерально-демократической партии.

Интересно, что на фоне этой новости резко выросли японские акции.