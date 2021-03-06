В Японском море горело российское судно с 30 рыбаками: видео
На российском рыболовном судне "Витим" вспыхнул пожар. Там находились 30 человек, всех уже эвакуировали. Инцидент произошел в Японском море.
Источник:Интерфакс
Судно находилось в 12 милях (почти 20 километров) от берега. Возгорание произошло в рыбном цехе.
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По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На помощь отправилось спасательное судно, всех рыбаков эвакуировали во Владивосток.
В сети появились кадры, на которых, вероятно, происходит эвакуация с судна. Отметим, что правдивость видео пока подтвердить нельзя.
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Спасательное судно приступило к ликвидации пожара. Всего на помощь рыбакам отправились 60 работников МЧС.
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