На российском рыболовном судне "Витим" вспыхнул пожар. Там находились 30 человек, всех уже эвакуировали. Инцидент произошел в Японском море.

Судно находилось в 12 милях (почти 20 километров) от берега. Возгорание произошло в рыбном цехе.

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По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На помощь отправилось спасательное судно, всех рыбаков эвакуировали во Владивосток.

В сети появились кадры, на которых, вероятно, происходит эвакуация с судна. Отметим, что правдивость видео пока подтвердить нельзя.

Масштабный пожар в Японском море: вероятное видео

Спасательное судно приступило к ликвидации пожара. Всего на помощь рыбакам отправились 60 работников МЧС.

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