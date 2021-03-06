В Японському морі горіло російське судно з 30 рибалками: відео
На російському рибальському судні "Вітім" спалахнула пожежа. Там перебувало 30 людей, усіх вже евакуювали. Інцидент трапився в Японському морі.
Джерело:Интерфакс
Судно перебувало за 12 миль (майже 20 кілометрів) від берега. Загоряння сталося у рибному цеху.
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За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає. На допомогу вирушило рятувальне судно, усіх рибалок евакуювали до Владивостока.
У мережі з'явилися кадри, на яких, ймовірно, відбувається евакуація з судна. Зауважимо, що правдивість відео наразі підтвердити не можна.
Масштабна пожежа в Японському морі: ймовірне відео
Рятувальне судно приступило до ліквідації пожежі. Всього на допомогу рибалкам вирушили 60 надзвичайників.
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